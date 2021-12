Deportes 28-12-2021

La gran temporada del atleta Luciano Arriagada



*Fue figura en los Binacionales. Su aporte al medallero resultó fundamental para el tercer lugar general del atletismo maulino. Por tope de edad, deja las competencias de la Integración Andina.





Con dos medallas de Oro en los 800m y 1.500m planos y medalla de plata en la prueba 4x400m junto a José Fernández, Cristián Parra y Benjamín Aravena, el atleta Luciano Arriagada fue distinguido por el Instituto Nacional del Deporte, IND, como “el mejor deportista maulino en los Juegos Binacionales”, disputados en la Provincia de San Luis, Argentina.

El curicano se ha transformado en un medio fondista de enorme proyección y con un claro reconocimiento a sus innatas condiciones.

Para el Director Regional del IND, Sebastián Pino Sáez “Luciano ha sido perseverante y un ejemplo de superación. Le ha costado mucho, incluso tiene un técnico que es de Concepción que le ha logrado sacar mucho rendimiento, tal cual lo demostró en Argentina. Las dos medallas de oro que trajo a Chile, compensaron todo su esfuerzo por mejorar sus marcas y no desfallecer en un deporte que necesita permanente motivación personal”, dijo la autoridad del deporte regional.

Luciano Arriagada siente que ha terminado un hermoso proceso “me siento feliz. Me estoy despidiendo de los Juegos Binacionales. Este año nos dieron un cupo a los 2001. No creo que lo den de nuevo. Me alcanzó la edad, así que me voy muy feliz con las medallas que logré en Argentina”, dijo con cierta emoción.

Mayor mérito fueron estos logros, por las condiciones en que compitieron “había bastante calor. La pista en la cual competimos era nueva, así que estaba dura, lo que hacía dar mucho rebote. Las rodillas y los gemelos me quedaron muy lastimados”, recordó.

Para el atleta Luciano Arriagada, 2021 fue una temporada consagratoria que le permitió reafirmar convicciones que el atletismo es lo suyo “de todos los atletas de la región, yo fui el que más competí este año. Empecé a entrenar más fuerte desde marzo. Fue un año muy intenso. Cambié técnico. Él es de Concepción (Jorge Grosser), así que tengo que ir a entrenar allá”, expresó el deportista quien también estuvo en el Sudamericano U20 de Lima, Perú.

La agenda de competencias para el próximo año es amplia.

Pretende estar en el Campeonato Nacional U23, el Campeonato Nacional de medio fondo y fondo y el Campeonato Nacional adulto, a la espera de que se abra la agenda internacional de competencias atléticas.