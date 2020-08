Opinión 16-08-2020

LA H U M I L D A D

“El secreto de la sabiduría, del poder y del conocimiento es la Humildad”

E. Hemingway ( 1899-1961)



Una vez más, mi crónica habitual, siempre de carácter cultural, filosófico, dedicará sus líneas a comentar un tema que hoy, ya no es de actualidad, quizás tampoco lo fue ayer y me atrevo a afirmar que nunca. Peo, fue y es un tema relevante.

M explico. Es difícil que el hombre sea capaz de reconocer sus propias limitaciones, debilidades, defectos, pecados, dudas, etc.

La Real Academia Española de la Lengua, define al concepto de “ Humildad” como una virtud que consiste en el conocimiento ( mejor dicho reconocimiento) de las propias falencias espirituales, sociales y del obrar, en relación con ese conocimiento.

Para complementar lo anterior, habrá que recordar ( o aprender) que una Virtud es el esfuerzo que domina las pasiones y es uno de los objetivos esenciales de la Francmasonería, entre otras.

Humildad, etimológicamente tiene su raíz del latín “ Humilitas” el cual se define como la virtud que nos da el conocimiento de nuestras limitaciones y nos lleva a actuar de acuerdo a ellas. Quizás por lo mismo, el autor leído al respecto, denominó su crónica como “ Nosce te ipsum” : “ Conócete a ti mismo”

No es extraño que para la mayoría, el término Humildad, viene acompañado de otro, ligado a la Moral y que dice relación con las buenas costumbres, con las reglas del bien vivir.

Como se puede ver todos estos aspectos no son nuevos .Ya fueron pensados, elucubrados, por grandes pensadores. Es así como ya sabemos que en el Templo de Apolos en Delfos, se encuentra la famosa inscripción atribuida a Sócrates “ Conócete a ti mismo” recordando quizás que en verdad si somos seres mortales y no dioses.

Aristóteles, siglos después volvía sobre el tema, enseñando que el hombre debe ceñirse a las leyes de la justicia y al orden de la razón, una forma de enseñar Humildad.

La Biblia, Libro Sagrado del mundo cristiano, anota numerosas referencias hacia la humildad( Filipenses 2-3) No hagan nada por egoísmo, más bien, háganlo con humildad. Pedro 3: 8 “ Practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes.

Fco. José Chacón Lozsan ( Lo: 101 de Caracas) en una crónica reciente nos recuerda que en el texto “ Así habló Zaratustra” menciona las 3 transformaciones del espíritu: se convierte en camello, en león y en un niño. El Camello representa la Humildad, quien se humilla por ser daño a la propia Soberbia y sabe aportar las pesadas cargas de la moral.

Según Descartes, para conseguir la humildad, hay que reflexionar sobre la imperfección de nuestra propia naturaleza, sobre los errores cometidos y los que podemos cometer y…….NO creernos superiores a nadie.

Inmanuel Kant, reforzó la idea sobre la humildad, catalogándola como un rasgo distintivo del hombre virtuoso que, es consciente de sus propias limitaciones.

Entonces nos preguntamos ¿ Cómo conseguir la humildad real y no la falsa, que no es más que la exacerbación del orgullo? Creemos que, se consigue tratando de ser siempre “ hombres libres “ o sea , ajenos a todo dogma, tratando siempre de buscar conocimientos, instrucción y sabiduría.

El gran Mahatma Gandhy, al respecto aconsejó que para ser sabio y humilde, se debe actuar sin proclamar tus resultados, tus méritos y no tratar de demostrar una supuesta superioridad ante los demás.

Finalizo esta crónica, mencionando una parte de un poema de H. Bernales Espinoza quien dice:

“ Que mis hijos sepan que luché por la paz y el amor / que libré mil batallas contra el margo destino / que el mundo sigue teniendo su mágico candor / y que, de la libertad, igualdad y fraternidad fui peregrino “

Y, yo como libre pensador digo : Amén…….Amén…Amén ( Así sea).



René Recabarren Castillo

Profesor Normalista