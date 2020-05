Crónica 27-05-2020

La higiene es parte importante de la nueva normalidad post COVID 19



Si bien los efectos críticos del Coronavirus se acrecientan con cada día, un aspecto positivo es que mayoritariamente la población aprendió hábitos saludables, como es el frecuente y correcto lavado de manos, el uso de mascarilla para evitar contagiar a personas sanas, entre otros factores que destaca la Dra. Andrea Huidobro, académica de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica del Maule.

“La nueva normalidad no significa que el COVID19 se acabe, seguirá circulando de alguna manera en la población y si no es este será otro virus, por lo tanto, la nueva normalidad debe ser incorporando lo aprendido”, señaló la Dra. Andrea Huidobro, epidemióloga y académica del Departamento de Ciencias Preclínicas de la Facultad de Medicina d la Universidad Católica del Maule (UCM), al ser consultada sobre cómo visualiza será la llamada nueva normalidad post COVID19.

Y es que acciones tan invisibles hasta hace meses, como lo es lavarse bien y frecuentemente las manos, usar alcohol gel en reemplazo del agua y jabón, el uso de mascarillas cuando estamos enfermos para no contagiar a otras personas, limpiar y desinfectar las superficies -especialmente las que se tocan con frecuencia-, entre otras, hoy resultan cruciales para controlar la pandemia y según la Dra. Huidobro, serán parte de la nueva normalidad con la higiene muy presente.

“La higiene previene muchas enfermedades, no solo el COVID19. La pandemia se inicia, crece, llega a un peak y disminuye, y durante el tiempo en que disminuye podría haber recurrencias o rebrote y cuando y se duerme eventualmente podrían aparecer rebrotes estacionales o recurrencias estacionales como lo es en el caso de la influenza. Cuando una pandemia va en su aumento la idea es mantener esa curva de crecimiento lo más baja posible para que no colapse la capacidad de los servicios de salud y esa es nuestra tarea ahora”, explicó la Dra. en Epidemiología y académica de la Facultad de Medicina de la UCM, Andrea Huidobro.

Al ser consultada sobre cómo podemos saber si está ocurriendo el periodo más complejo de la enfermedad en Chile, la epidemióloga de la UCM, señaló que “Si cada persona contagia a menos de otra persona la pandemia irá controlándose y disminuyendo, por eso se insiste en las medidas de distanciamiento social y mascarillas, de manera que cada contagiante no transmita el virus a más de una persona, de lo contario seguirá creciendo la pandemia”, dijo.

Llegada del invierno

Junto al COVID19, la llegada del invierno trae consigo una serie de enfermedades propias de la temporada como son la influenza, el neumococo, entre otras, y es por eso la importancia del llamado a vacunarse.

“Las personas que no alcanzaron a vacunarse deben seguir estrictamente las medidas de recomendación para evitar contagiarse, si se presentan estas enfermedades el fenómeno es peor, pero también si muchas personas se enferman de otras enfermedades como influenza o neumonía se sumarán a las que están con Coronavirus y el riesgo de colapso del sistema de salud es mucho mayor”, explicó la Dra. Huidobro.

La experta aclaró que no existe evidencia que el COVID 19 afecte de mayor manera en invierno o que aumente su capacidad de contagiar, pero advirtió que “Lo que sí sabemos es que en invierno al estar en espacios más cerrados y con más gente, entonces nuevamente la clave es usar mascarillas y mantener el distanciamiento social para significar nuevos riesgos”, indicó.

Al consultarle sobre qué elementos podrían indicar que el COVID19 está terminando su ciclo, la académica de Medicina de la UCM, sostuvo que “Una alternativa es que se descubra una vacuna eficiente y disponible para toda la población, es algo poco probable, pero eso lograría que la pandemia se apague. La otra alternativa es que sea tanta la gente contagiada y por lo tanto se haga inmune que los susceptibles que vallan quedando tengan tan poca probabilidad de cruzarse con un portador que simplemente no se contagie”, afirmó.

Puede que la pandemia por COVID 19 por algunas de las razones que expusimos se termine, explicó la Dra. Huidobro, pero la pandemia social y psicológica, advirtió la experta, seguirá presente. “Debemos estar atentos a las personas que continuarán con miedo producto de que pueda surgir algo similar o que quede con angustia crónica de difícil manejo, debemos estar atentos ya que a esa gente debemos ayudarla”, detalló.

Cabe mencionar que la Dra. Huidobro, es parte del estudio MAUCO, el cual investiga la primera cohorte en Chile -desde el 2014- sobre los factores que influyen o previenen el desarrollo de enfermedades crónicas -cáncer, enfermedades cardiovasculares y diabetes-, equipo que además hoy investiga científicamente los resultados de una Encuesta COVID 19.