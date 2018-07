Nacional 18-07-2018

La historia de la profesora que dejó U$1 millón a sus alumnos de educación especial.

"Su nombre será recordado para siempre, y con razón", dicen quienes la conocieron. Genevieve Via Cava fue una maestra de New Jersey, que durante 45 años se dedicó a impartir educación especial a sus alumnos del distrito escolar de Dumont. Y actualmente, a siete años de su muerte y varios más de su jubilación, Via Cava vuelve a estar presente en la vida escolar, gracias a la herencia de un millón de dólares (alrededor de 650 millones de pesos) que dejó a los alumnos. La maestra, quien nunca tuvo hijos, trabajó hasta 1990, año en que jubiló, pero eso no le impidió seguir visitando en clase a los alumnos con necesidades educativas especiales y estar involucrada en la enseñanza de su distrito. "Ella me había comentado que planeaba dejarle algo a los estudiantes, pero, ¿un millón? Es increíble", comentó a People el superintendente escolar, Emanuele Triggiano. No cenaba en restaurantes, apenas se compraba cosas para ella y ni siquiera adquirió unos audífonos para la sordera que necesitaba. Sagradamente, ahorraba todo el dinero que le sobraba de sus gastos, y logró reunir la cantidad heredada a los alumnos de Dumont. Richard Jablonski (63), ejecutor testamentario de Via Cava y quien fuera su amigo, aseguró que a la profesora nunca le gustó ostentar con cosas materiales, que solía entrar a su tienda de ropa a mirar directamente lo que estaba en la sección de 70% de descuento, y que la única vez que la vio comer afuera fue cuando él le invitó un helado. "No seas tonto con el dinero, Richard", le solía decir la maestra. "No es cuánto dinero ganas, sino cuánto ahorras ". El legado de la maestra El dinero de Via Cava será utilizado para financiar las becas de los jóvenes con educación especial que terminen su enseñanza secundaria y deseen continuar estudiando. La abogada de la fallecida maestra, April Savoye, señaló que Via Cava también dejó 100 mil dólares a cinco organizaciones más, como el Refugio Animal Ramapo y el Ejército de Salvación. "Genevieve era muy inteligente, sabía de finanzas", agregó Jablonski. "Sé que estaría encantada de escuchar que solo los intereses de su millón de dólares pagará una beca al año. Ella era una profesora estricta, pero amaba a esos niños. Ellos significaron todo para ella y ahora su legado vivirá para siempre".