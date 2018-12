Opinión 11-12-2018

La Historia de Linares es patrimonio nacional

El Heraldo informa que la Academia Chilena de la Historia, en sesión del 27 de noviembre pasado, acogió como obra patrimonial (es decir, pasa a formar parte del patrimonio de Chile) el libro Historia de Linares, escrito por Jaime González Colville y con prólogo del Alcalde de Linares Maro Meza Vásquez.

La tarea y el camino recorrido para este sólido espaldarazo no fueron fáciles. Hubo negaciones, “vueltas de carnero”, omisiones y otros actos nada gratos. Una carta nuestra y con varias firmas contribuyó a este instante. No queremos asumir la arrogancia de que fue decisiva, pero fue parte importante.Nuestro Alcalde Mario Meza y Consejo Municipal No se equivocaron al encargar al Historiador Jaime Gonzalez Colville su elaboración.

Pero ¿Qué es la Academia para los profanos? Veamos un sitio Web. Fue creado por distinguidos hombres públicos de la época, entre los que se cuentan Miguel Cruchaga Tocornal, Agustín Edwards Mac Clure, Juan Luis Espejo Tapia, Jaime Eyzaguirre, Ernesto Greve, Guillermo Feliú Cruz, Fernando Márquez de la Plata, Ricardo Montaner Bello y Tomas Thayer Ojeda. Es decir, este año cumplió 85 años de existencia.

Su principal objetivo es el cultivo de la historia política, civil, eclesiástica, militar, literaria, científica y artística de Chile y demás países hispanoamericanos, y la investigación y estudio de las ciencias afines, como la geografía, y de las diversas fuentes de la historia. Asimismo, procura fomentar el interés por los estudios históricos mediante publicaciones, conferencias y concursos.

Los Académicos son de Número y Correspondientes: De los de número, el más antiguo es el Padre Gabriel Guarda, de 90 años y quien ingresó al organismo en 1962. De los Académicos de provincia, Jaime González Colville es el número 6, e ingresó en junio de 1996. Cabe precisar que se asciende en la lista a medida que los académicos van falleciendo, de esta manera que el que ingresa, por más pergaminos que tenga, siempre va a ser el último en la numeración. Los 44 sillones son propiedad del académico de por vida y sólo queda vacante por su muerte. La aceptación de ser académico es irrenunciable.

Su órgano oficial es el Boletín de la Academia Chilena de la Historia, publicación periódica cuyo primer número apareció en 1933. Se edita regularmente y hasta la fecha van 125 números. Él recoge los estudios e investigaciones de mayor significado para el conocimiento de nuestro pasado histórico. Esta es una publicación de alta exigencia y cada trabajo pasa, al menos, por dos comisiones que lo examinan en detalle. En este Boletín González ha publicado alrededor de diez trabajos, el último de ellos referido a la caída del avión LAN 210 en la Cordillera de los Andes frente a la Provincia de Linares en 1961. Uno de las investigaciones que llamó poderosamente la atención de la Academia fue el referido a la fundación del Liceo de Talca, en donde demuestra que este plantel no se fundó en 1827 sino que en 1840 y su gestor no fue el Abate Molina sino que el Obispo Cienfuegos.Otro tema que incluso debió exponer ante el organismo, fue el que demuestra que Neruda nunca fue un perseguido político sino que la orden de detención, de 1948, la dio un Ministro de Corte. Todo lo que se refiere en la película de los hermanos Larraín, dicho en buen chileno, es falso.

Los académicos tienen libertad para publicar sobre cualquier tema y dar sus puntos de vista. La Academia no censura ni tampoco inhibe los trabajos intelectuales. Pero las publicaciones del Boletín, como hemos dicho, pasan por comités de selección y revisión. Los que se aceptan, son publicados, los rechazados no son informados ni se comenta de ellos.

La Academia sesiona dos veces por semana en su sede de Almirante Montt que, a su vez, es la sede del Instituto de Chile, donde funcionan las demás Academias: de la Lengua, de Bellas Artes, de Ciencias Sociales, de Medicina, etc.

En cada reunión un Académico expone sobre un tema que, generalmente, es publicado en el Boletín. De ello se levanta acta.

La Academia ha revisado, por ejemplos, los programas de estudio de la asignatura de historia (o ciencias sociales como se llama hoy) del Ministerio de Educación y ha dado opiniones bastante duras sobre algunos contenidos, que han obligado al cambio de algunos textos. En 1972 tuvo un violento intercambio de opiniones con el Ministro Astorga del Presidente Allende, cuando se dio un enfoque marxista e ideológico a capítulos de la historia chilena.

El organismo ha sido calificado como conservador, pero en realidad es cuidadoso en documentar sus trabajos. En el caso del Liceo de Hombres de Talca, González recogió una valiosa base de documentos que respaldaron su trabajo sobre los verdaderos orígenes de este plantel. En este punto no fue algo conservador, sino que revolucionario y que cambiaba una verdad mal dicha por más de un siglo.

En la sesión del 27 de noviembre pasado, bajo la presidencia de don Fernando Silva y actuando como Secretario don Sergio Martínez, se tomó conocimiento de la Historia de Linares, la cual desde ese instante, queda incorporada a perpetuidad a los anaqueles de ese organismo. Similar trato, según se comenta, se le otorgó al libro El Club Talca, del mismo autor.

Creemos que la historia de nuestra ciudad ha quedado afincada. Podrá aumentarse, agregarse capítulos de esto y lo otro, pero esta obra de 800 páginas, será su eterna base.

Felicitaciones Sr. Alcalde dn. Mario Meza y Consejo Municipal por la sabia determinación tomada al encargar a González Colville redactar la “ Historia de Linares” y al distinguido autor de ésta.



Reunión de la Academia Chilena de la Historia: al fondo, Jaime González Colville.



René A. Recabarren Castillo

Profesor Normalista