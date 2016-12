Opinión 27-12-2016

La historia de Linares: la travesía del desierto

La historia regional, que algunos autores llaman “monografía”, es el más difícil e inasible de los oficios. Significa – como me decía don Gonzalo Vial en las sesiones de la Academia Chilena de la Historia– bajar a “los subterráneos del pasado”, donde está el dato más profundo, más certero y también el más lejano, pero no menos importante.

Para escribir sobre temas nacionales, hay una amplia y variada bibliografía y además están las páginas de Internet que no pocos copian y otros simplemente plagian.

Pero la reconstrucción del pasado de una ciudad, requiere efectuar la travesía del desierto, en busca de la tierra prometida, cual caminata de Moisés. Esa peregrinación es recorrer, en los salones de la Biblioteca Nacional, en jornadas de diez horas diarias, página por página, los miles de folios de la prensa local, anotar o digitalizar otras tantas imágenes de textos. Si hablamos de Linares, es hurgar línea a línea todos los diarios y periódicos, partiendo desde “La Idea”, fundada en 1871 hasta nuestros días y si los afanes son mayores, traerla digitalizada íntegramente hasta la biblioteca personal. Cada tabloide, revista o folleto, muchas veces desconocido, puede guardar un dato importante o un indicio de otro episodio de trascendencia. Lo mismo puede subyacer en un aviso comercial, una publicación notarial o una nota de defunción. Después de cada jornada, se debe ordenar por temas en carpetas – antes en papel, de lo cual conservo unos cincuenta mil documentos clasificados – y ahora en microfilmes, que ocupan menos lugar, pero son mayores en número.

Viene luego el buscar todas las publicaciones sobre Linares: las clásicas, las conocidas y las ignotas. Las que, a veces, están con nombres errados en los ficheros. Ahí si es necesario fotocopiar o digitalizar íntegramente cada volumen. En mis estantes está todo – lo reitero, todo – lo publicado sobre Linares. Incluso lo inédito que me ha sido cedido por investigadores como don Julio Chacón, ya nombrado, Jorge Valladares Campos, etc.

Pero ahí no acaban los trajines. Desde la Biblioteca Nacional, se debe ir, a la vuelta, por calle Miraflores, al Archivo Nacional. ¿Qué se buscará allí? Desde luego en el Fondo de la Capitanía General de Chile está el expediente de fundación de Linares. El nombre es Villa de Linares, no Villa de San Ambrosio de Linares, ni Villa de San Ambrosio de Vallenar de Linares. Ese decreto firmado por el Gobernador O’Higgins es la partida bautismal o acta de nacimiento de Linares. Cuando en 1944 el Alcalde Camalez hace diseñar el escudo y se pone a su pie el nombre de Villa de San Ambrosio, simplemente se equivocó. El nombre de un ciudadano está en su acta de nacimiento. Con las ciudades sucede igual. Nos imaginamos que se entiende.

Están, además, los oficios que, desde la provincia, o la región maulina, se enviaron a los Gobernadores coloniales, los Presidentes o los diversos ministros. Allí se conservan los planos de las obras públicas, los proyectos de las autoridades locales, las descripciones de batallas si eran tiempos de guerra, las acusaciones, denuncias, juicios, todo lo que conlleva la vida de otros siglos hasta la hora presente. Agreguemos a ello el Archivo Judicial, donde las demandas, comparendos y escritos de los tribunales de antaño, dan una idea de la sociabilidad jurídica de esa época. Allí está el Juicio de los Tapia, iniciado en Linares a mediados del siglo XVIII y que seguía vigente dos siglos después, llevado por los tataranietos de los herederos, hacia 1960. Es el más largo de nuestra historia judicial.

Desde este lugar, son indispensables otras jornadas en la sede del Archivo Nacional ubicada en Matucana. Esta vez en los notarios de Linares, Talca, San Javier, Curicó etc., desde la fundación de esos registros, con la llegada de los españoles, hasta 1925. A manera de ejemplo digamos que en la revisión de esos tomos amarillentos, pudimos reconstruir y publicar un minucioso trabajo donde dijimos taxativamente que el sabio Juan Ignacio Molina no fundó el Liceo de Talca y este acto no ocurrió en 1827 sino que en 1840, por mano del Obispo Cienfuegos, pese a que lo repitieron así decenas de autores desde Vicuña Mackenna hacia adelante. Tras ser revisado por los dos comités editoriales de la Academia Chilena de la Historia, fue incluido en el Boletín del 2012. El tema quedó así zanjado para siempre, a no ser que aparezcan documentos – digo documentos, no libros - que contradigan lo expresado. Seis trabajos de nuestra autoría han sido acogidos por ese Alto Instituto, sin modificación alguna.

No se ha terminado esta travesía: luego hay que endilgar los pasos hacia la Biblioteca del Congreso Nacional en calle Compañía. Se guardan en esos estantes todas las leyes que, desde 1810, reglamentaron la vida de los chilenos. Pero no solo están los textos de esas normas, sino que, además, se puede revisar la historia de cada cuerpo legal, quienes promovieron una ley, los que se opusieron, los que votaron a favor, los que alegaron en contra con encendidos discursos, etc. Poco a poco emerge de esas actas, las grandezas, miserias, errores y bajezas de nuestros legisladores del ayer. Durante el siglo XIX, el centralismo gubernamental obligaba a que la designación de un profesor en una remota escuela de Linares, el empedrado de una calle o el contrato de un vecino para encender los faroles de vela, fuera resuelta por el Ministro del ramo. Pero esa burocracia permite hoy reconstruir el acontecer del Chile de entonces. Por ello observamos que, en el capítulo respectivo de la Historia de Linares, actualmente en proceso, no se menciona ni un solo parlamentario de los que representaron a esta zona desde 1811 hasta nuestros días, lo cual es una falencia sensible dado los notables hombres que fueron electos por esta provincia en el Congreso, como lo es su gestión en favor de esta ciudad.

De esa materia ingente, abigarrada, a veces inconexa, se extrae lo medular de la historia de cada ciudad maulina, en nuestro caso, la de Villa Alegre, Retiro, Parral, Yerbas Buenas, Cauquenes, Linares. Junto a la revisión de cada página, se deben reproducir las imágenes de otro tiempo, los personajes y edificios desaparecidos, los lugares, puentes, estaciones ferroviarias, todo un mundo ido para siempre.

Pero es necesario acreditarse como investigador. Cada centro documental de la capital exige y pone condiciones. Sin embargo eso permite determinar que quiénes se erigen como investigadores, historiadores o cronistas locales, a veces jamás han pisado a esas salas de consulta. Solo han leído dos o tres libros o tienen algunos recortes entre sus papeles.

Por ello, los que han pretendido escribir la historia de Linares en el pasado o en nuestros días, es probable que no realizaron este éxodo y, si lo intentaron, tal vez les pareció demasiado agobiante: don Julio Chacón del Campo, el más esforzado de todos, vio eclipsado su afán de ser autor de la historia de su tierra natal en 1944, por cuanto el municipio prefirió a don Juan Mujica de la Fuente, cuya obra tiene los vacíos y “rellenos” que conocemos quienes la hemos leído. Anteriormente, don Miguel Ferrada Ibáñez sólo alcanzó a publicar en 1941 el primer tomo en de su investigación, sin lograr completar su proyecto por su repentina muerte.

Las observaciones que formulamos a la historia de Linares que hoy escribe una Alta Casa de Estudios, por encargo del Municipio, no tuvo otro norte que lamentar la omisión de capítulos que juzgamos medulares en una investigación de este tipo y que formaban parte de nuestra participación en ese proyecto: no están considerados los Presidentes Barros Luco y Alessandri, la industria molinera del siglo XIX, el Canal Melado y su fundamental importancia agrícola, el ferrocarril de Linares a Panimávida y Colbún, los Liceos de Hombres y de Niñas, el Club Aéreo, Rotary y Leones, la Masonería, la Iglesia Evangélica, el Deporte, la fundación de servicios como el Hospital, IANSA y el Frigorífico, el Banco Regional de Linares etc. Además, en el tema de la prensa, precisamos varios errores e inexactitudes que empobrecen y distorsionan ese pasaje de trascendental importancia en el desarrollo cultural y de opinión de una ciudad. La prensa es la corriente que une los siglos, guardando cada presente para transformarlo en pasado.

Esta travesía del desierto – o recorrido documental si se quiere - que hemos reseñado, es necesaria e ineludible para quien intente reconstruir el pasado de una ciudad. Ningún hecho histórico es aislado: el asesinato del Alcalde de Linares Héctor Pinochet, en 1969, está precedido por notas de prensa que hablan de una creciente exacerbación de los ánimos, con virulento lenguaje hacia su persona y gestión. Cuando se percutó el disparo mortal, el arma estaba ya simbólicamente cargada desde hacía tiempo.

La travesía bíblica habla de cuarenta años. La nuestra infinitamente más modesta, lleva ya cuarenta y ocho y así lo ha contabilizado la Oficina de Referencias Críticas de la Biblioteca Nacional y, hace un año, el Subdirector de ese servicio, don Pedro Pablo Zegers, nos renovó la licencia de investigador de por vida, la cual se otorga solo por un año.

Nuestro sillón de integrante de la Academia Chilena de la Historia data de 1996. A ese organismo no se llega por invitación, amistad o a pagar cuotas, sino que por obra realizada que signifique real aporte a la historiografía nacional o regional, que es evaluada como un comité editor intachable.

Es, en consecuencia, necesario, ineludible, casi imperativo, efectuar esta travesía, en busca del documento original, no el libro o la opinión de un autor, sino que, las bases últimas que originaron un acontecimiento. Es, como decía don Gonzalo Vial bajar a los subterráneos de la historia, que puede ser un laberinto demasiado intrincado para algunos.

Se puede ser depositario de premios, medallas, honores y elogios o estar elevado a la santidad, pero esa condición no transforma a nadie en investigador de una ciudad o lugar. Don Julio Chacón del Campo, René León Echaiz, Gustavo Opazo Maturana, por nombrar a algunos de los historiadores maulinos, dan fe de ello.



JAIME GONZALEZ COLVILLE

Academia Chilena de la Historia