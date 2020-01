Opinión 12-01-2020

La Historia de Longaví



El 27 de diciembre pasado, alrededor de las siete de la tarde, el investigador Jaime González Colville presentó en ceremonia pública efectuada en la plaza de esa localidad – con motivo del aniversario comunal, la” Historia de Longaví”, trabajo iniciado en el 2018 y que está llegando a su punto de edición.

La obra, dispuesta por el Alcalde de esa localidad, don Cristian Menchaca Pinochet, se enmarca en los ciento cincuenta años del natalicio del que fuera dos veces Presidente de Chile, don Arturo AlessandriPalma, quien vino al mundo el 18 de diciembre de 1868 en la hacienda la “ Quinta de Longaví”, ubicada hacia la cordillera de ese sector.

Con los originales de la obra en nuestro poder, nos adentraremos en lo que ha sido esa tierra, donde los jesuita fueron amos y señores durante un siglo, hasta que el rey Carlos III, por consejo de su ministro el Conde de Aranda, los hizo retirarse no sólo de Chile, sino que de todo su Reino.

Los religiosos en referencia no dejaron mal recuerdo en la zona: enseñaron a los indios a arar, cultivar, construir carretas y molinos, lo cual contribuyó en el desarrollo de la agricultura.

Pero tras la expulsión, el Rey hizo rematar las tierras, no sin antes dividirlas en seis y siete haciendas que tomaron como nombre esa ubicación: primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y según algunos séptima hacienda.

El padre del futuro Presidente de Chile don Pedro Alessandri Vargas y su joven esposa Susana Palma asumió el desafío de viajar desde Santiago para trabajar una hacienda longaviana. Desde 1865 estuvo casi diez años en la zona. Según describe la obra, trajo maquinarias trilladoras desde Norteamérica, mejoró los cultivos y dio ejemplo de trabajo a todos los habitantes. Aquí nacieron sus hijos, entre ellos el futuro Presidente. Según refiere González Colville, su partida de bautismo se extravió y don Arturo debió rehacerla mediante un engorroso trámite veinte años más tarde.

Pero desde Longaví se llevó a su vida política un gran sentido social. Su memoria de título versó sobre las habitaciones para obreros, tema novedoso y extraño. El mismo, según relata el libro, comparaba desde niño las miserables viviendas de los campesinos con los opulentos hogares de los hacendados.

Pero hay otras figuras que causan interés en este libro: don Vicente Pérez Rosales, casado con una dama de Longaví, fue también agricultor y vecino de la localidad. De igual forma Zorobabel Rodríguez, quien en 1875 publicó su célebre “Diccionario de Chilenismos”, donde se recoge por primera vez el habla de nuestros campesinos. Y en nuestro días, está el novelista don Luis Rozas Larraín, fallecido en 1970 y criollista de gran calidad, cuya familia cedió en su mausoleo del Cementerio General de Santiago, un lugar a los restos de Neruda, tras su muerte en 1973.

Un capítulo de gran valor es la trayectoria de la vida de los hermanos Campos, campesinos genuinos que llevaron su canto y picardía a todo Chile, enfrentándose en la década de los 40 con Los Cuatro Huasos y otros conjuntos de “pijes” santiaguinos.

Jaime presentó el libro, hablando de su contenido en una ceremonia en la Plaza longaviana ante las autoridades municipales y público, en general, acompañado de su asistente la joven investigadora Camila Troncoso Vallejos. Ella nos ha narrado que si bien el nombre del historiador es conocido, al llegar pocos lo advierten, pero al finalizar la charla, numerosas personas se acercaron a intercambiar opiniones con él.

¿Son importantes las historias urbanas? Es indudable que sí, aquí está la base a nuestro juicio, de la historia de Chile, esa historia que hoy se desea eliminar de los textos de estudio y se quiere derribar de las estatuas.



Muy buena iniciativa la del Alcalde señor Menchaca y Concejo Municipal, Esta obra perdurará en el tiempo, como lo hará la Historia de Linares, por la cual, lo decimos sin jactancia, dimos dura lucha hace dos o tres años recién pasadosRené Recabarren Castillo

Profesor Normalista