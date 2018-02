Deporte 18-02-2018

La historia del chileno que busca ser el primer amateur en correr en menos de 3 horas los 6 «Grand Slam» del Maratón

Gonzalo Zapata empezó en el running hace cinco años y este 2018 se trazó un desafío inédito, que comenzará en Tokio y con el que pretende motivar a las personas sedentarias. Gonzalo Zapata parte la entrevista con total sinceridad. Pese a que hoy es un motivado maratonista amateur, se da un tiempo para pensar y realizar una cruda revelación con respecto a su pasado.

«Si hace seis años me preguntabas si quería correr, yo te respondía ‘no que lata’», dice este ingeniero comercial, que como la gran mayoría de los chilenos en la actualidad, por ese entonces ponía como excusa la falta de tiempo para no realizar actividad física. Pero algo hizo click dentro de él y poco a poco comenzó a dejar la vida sedentaria. A partir de 2012, hizo un cambio profundo en su vida y comenzó a meterse en el mundo del running. «La verdad que fue un cambio en mi vida en varios aspectos.

Ha sido tan profundo que me gustaría que otras personas también pasen por este proceso», asegura el profesional de 29 años, quien el 18 de febrero viajará a Tokio para arrancar una gran aventura. El desafío de hacer historia como «runner» amateur Zapata ya no solo quiere quedarse en la recreación. Este 2018 quiere lograr algo inédito para un maratonista amateur: Correr los 6 «Grand Slam» del Maratón Mundial en menos de tres horas.

Algo que ningún deportista no profesional ha podido lograr. «Este circuito de Maratones ‘Majors’ han sido terminados en menos de 3 horas sólo por profesionales. Aspiro a ser el primer amateur en hacerlo. Quiero demostrar que sí se pueden cumplir los desafíos y motivar a la mayoría de la gente que dice no tener tiempo», explica.

Eso sí, la odisea de este chileno es extrema. Por año, se recomienda correr sólo tres de estos Maratones «Majors», que son los de Tokio, Boston, Londres, Berlín, Chicago y Nueva York. «Pero me tengo fe, siento que estoy preparado para hacerlo», acota.

Las cuatro claves para enfrentar la aventura ¿Cómo enfrentará este duro desafío deportivo? Zapata da la receta y asegura que no hay que descuidarse en nada, porque un mínimo error puede significar una merma en el rendimiento en plena competencia. «Lo importante es tener un equilibrio. Lo más difícil será la recuperación después de Boston, ya que en menos de dos semanas se corre en Londres. Hay que estar bien en todo, con las que yo llamo las 4 dimensiones del Maratón: entrenamiento, alimento, descanso y mente. Si uno falla, todo se desmorona», profundiza. El apoyo de la familia para Gonzalo ha sido fundamental. Este cambio en su estilo de vida le ha traído beneficios personales, pero tam

bién a sus seres queridos. «Ellos son un aporte fundamental. No he descuidado mi trabajo de ingeniero comercial y a la vez hemos involucrado a toda la familia en tener un estilo de vida sano, con harto ejercicio y buena alimentación», apunta. Finalmente, Zapata deja en claro que su iniciativa no sólo la lleva a cabo por un objetivo personal, sino que para que el chileno tome conciencia de los beneficios de una vida saludable. «Son muchos y hay que romper el mito de que tenemos poco tiempo. Es cosa de plantearse y encontrar la causa», concluye este ingeniero que por unas semanas abandonará la oficina para embarcarse en esta epopeya...