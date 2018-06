Deporte 14-06-2018

La historia se repite: Liceo Valentín Letelier se quedó con el título en futsal sub14 en damas

En un partido dramático vencieron por 2 a 1

Finalizó la etapa comunal del futsal damas en la categoría sub14. Llegaron los mejores equipos de los establecimientos educacionales que lucharon para disputar el campeonato y de paso ser las representantes para el provincial de los Juegos Deportivos Escolares.

Por el tercer lugar se enfrentaron los cuadros de Liceo María Auxiliadora, con la Escuela Pedro Aguirre Cerda, con victoria para las primeras por 4 a 3, en un duelo muy reñido. Una de las integrantes del equipo que logró el tercer puesto, Catalina Aravena, manifestó estar muy contenta por este triunfo: “este fue un trabajo en equipo que nos ayudó para conseguir la victoria, ante un corajudo elenco, pero al final con esfuerzo todo se puede”.

Por su parte Valentina Carvallo, señaló que no fue fácil “nos costó vencer a un equipo que también nos complicó en algunos pasajes del partido. Estábamos dolidas por haber perdido y no haber llegado a la final, así que esta era una buena instancia para abrazarnos y lo conseguimos”.

FINAL INFARTANTE

Si el partido por la definición del tercer lugar fue bueno, lo que vendría después por el título, fue de otro planeta con dos rivales que ya están acostumbrados a encontrarse en estas instancias. Fueron cerca de 200 personas las que disfrutaron de un gran encuentro deportivo de futsal sub 14 en damas. Duelo que fue muy parejo y que decidió en los últimos cinco minutos. Las liceanas se pusieron en ventaja, luego llego la paridad de la Escuela Uno Isabel Riquelme y cuando ya no quedaba nada en el cronómetro sería el Valentín Letelier, quien escribiría su nombre en lo más alto una vez más, bajo las órdenes del profesor Leandro Mendez, quien ya sabe de finales.



VOCES



Una de las figuras excluyentes del partido fue Joselyn Torres, jugadora del Liceo Valentín Letelier, quien estaba feliz por este logro: “se cumplió el objetivo y derribamos a un rival que siempre nos ha puesto más de alguna dificultad. Pero, nosotras queríamos dar otro paso y ya nos hemos instalado en el provincial de esta disciplina deportiva”.

Por su parte el adiestrador Leandro Mendez, agregó que fue un sufrido triunfo: “el partido era bisagra, el que anotaba el gol se quedaba con la victoria y fuimos nosotros los que tuvimos esta oportunidad. Quiero destacar el excelente trabajo que esta realizando el profesor Mauricio González, de la Escuela Uno Isabel Riquelme, las chicas han subido mucho su nivel y jugaron un digno partido. Creo que gracias a la experticia de mis jugadoras sacamos adelante una final que nos pone ahora en un nuevo desafío como establecimiento educacional ir a ganar la etapa provincial”.

Lo que llamó la atención que los dos equipos que llegaron a la etapa final en futsal sub 14 en damas son municipales, lo que sin duda viene a ratificar el excelente nivel de deportistas que están en los diferentes establecimientos educacionales de Linares. Recordar que esta etapa deportiva fue desarrollada una vez más en forma brillante por la Red Comunal de Educación Extraescolar.

UBICACIÓN

1.- Liceo Valentín Letelier

2.- Escuela Uno Isabel Riquelme

3.- Liceo María Auxiliadora

4.- Escuela Pedro Aguirre Cerda



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo