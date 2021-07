Opinión 08-07-2021

LA HISTORIA URBANA: LOS ÊXITOS DE LA PROVINCIA DE LINARES





Antes de escribir este artículo, agradeciendo a este prestigioso diario su publicación, he analizado la gestión cultural de varias autoridades de la provincia: El Alcalde de linares, Mario Meza Vásquez apenas asumió su cargo en su primer período, sabía que esta falencia de no contar con la historia urbana debía ser subsanada. Su determinación de entregarla al académico don Jaime González Colville logró contar, en el 2018, con la mejor y más notable historia de esa ciudad en dos siglos de vida, con casi 400 páginas y fotografías. Ha manifestado estar orgulloso de recuperar ese patrimonio del pasado.

El Presidente de la Academia Chilena de la Historia don Joaquín Fermandois (la más alta autoridad del país en este tema) valoró esta obra en sabias palabras. El Secretario de ese organismo, Sergio Martínez Baeza, en un acto inusual, recalcó la importancia de este libro.

En el 2015, la Alcaldesa de Parral doña Paula Retamal Urrutia, también encargó al señor González Colville la Historia de esa ciudad. Coincidió con el natalicio ciento diez de Neruda. Además, el señor González había ya publicado su notabilísimo libro “Neruda y el Maule”, en el 2004 acogido con gran interés en Chile y el extranjero.

Longavì está a punto de ingresar a imprenta la historia de esa comuna, donde brilla con colores propios el hijo ilustre de esa tierra don Arturo Alessandri Palma, con detalles de gran valor sobre su biografía. También tienen su historia (aun cundo sin publicar) Yerbas Buenas, Retiro y Villa Alegre, a ello se agregan otros libros del historiador mencionado, casi diez, todos referidos al Maule: arquitectura, ingeniería, la iglesia en el Maule, hombres destacados de la zona, todo con varios etcéteras. Y todos auspiciados por la Academia Chilena de la Historia y Universidades locales.

Entonces, nos preguntamos, ¿Qué sucede con San Javier? Lo que hemos leído sobre esta comuna, de la cual nuestro tío bisabuelo Santos Pio Andrade fue notable alcalde, (en la capilla de su fundo San Pablo inició su vida religiosa la primera santa chilena, Laura Vicuña) es que posee una trayectoria al nivel y trascendencia de las historias que hemos mencionado. El señor González Colville nos ha dicho, tras insistirle varias veces (no es hombre que guste de entrevistas) que el año pasado se hicieron interesantes capítulos sobre el patrimonio local: Huerta de Maule, Nirivilo, el Cerro de la Virgen, la Estación Ferroviaria, la Escuela Modelo y la Cárcel (obras de Balmaceda), en elocuentes diálogos con el maestro don Pedro Sierra y en las cuales el Alcalde Silva ( aún no reelecto) fue emergente figura. etc. El señor González nos manifiesta que el proyecto está en manos del Alcalde Jorge Ignacio Silva para su decisión. Incluso nos precisa que la edición está casi financiada. Nos da un impresionante detalle: los dos premios Nobel de Chile tuvieron, en sus inicios, el apoyo visionario de un poeta de San Javier: Jerónimo Lagos Lisboa. Es más, en esas tierras ocurre la batalla de Loncomilla, en 1851 que da estabilidad al país. En las riberas del Loncomilla hay numerosos molinos que mantienen un creciente comercio incluso con exportaciones. Lo reiteramos, la historia de San Javier no es menor en trascendencia.

Esperamos que la autoridad comunal de la que consideramos nuestra comuna, fije su trayectoria en la historia sanjavierina, publicando esta obra, como lo han hecho o están en vías de realizarlo, Linares, Parral, Yerbas Buenas, Retiro y otras. No todas las regiones tienen una fuente de información y una capacidad investigativa como la del autor citado, el único maulino en ocupar un sillón en la Academia y donde deberán pasar muchos años para que un hijo de esta tierra suba las escalas de ese organismo.

Próximo a cumplir 170 años de vida, (que no es un aniversario menor) el 18 de noviembre del 2022, San Javier espera su historia. La ciudadanía de la provincia también.





Luis Alberto Franzini Arteaga

Ex Consultor de la Unesco para la Cultura y el Patrimonio