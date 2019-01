Opinión 03-01-2019

La huella que dejó en la Universidad de Talca el Profesor Linarense Ramón Parada Prieto

En 1976 creó en la hoy esa Universidad, la Estación de Agroclimatología que ha ganado un merecido prestigio, al pronosticar fenómenos meteorológicos.

Su actual Director Patricio González Colville, en un buen gesto, lo destacó en una Columna del Diario “El Heraldo” del 9 de noviembre pasado, con una reseña de su trayectoria profesional, como sobre la creación de dicha Estación.

Pocas veces se dan gestos de reconocimientos como el efectuado por el distinguido profesional Patricio González Colville, Director de la Estación Agroclimatológica de la UTAL, hacia su Maestro Ramón Parada Prieto, Profesor de Estado en Historia, Geografía y Educación Cívica del Liceo de Hombres de Linares, quien mediante un Concurso fuera contratado por la Universidad Técnica del Estado (Sede Talca hoy UTAL), para dictar las clases de Climatología y Geografía Física.

Su prematuro fallecimiento a los 52 años (1930 – 1982), le impidió ver concluido su Proyecto, al que dedicó entusiasmo, esfuerzos e investigaciones para convencer a las autoridades universitarias de la época, capacitarse en la Dirección de Meteorología, crearlo y verlo como se desarrollaba, con lo más básico, hasta alcanzar hoy el grado de excelencia y prestigio que posee; pese a que tuvo un período donde los modernos equipos adquiridos en Alemania se mantuvieron en bodegas, por discrepancias entre el Profesor Parada con la segunda autoridad de la sede universitaria, tal como lo relata en su Columna Patricio González.

El Profesor Parada Prieto por su carismática personalidad, fue respetado por sus alumnos del Liceo de Hombres (hoy Valentín Letelier), por sus iguales, como en el ámbito universitario; por su excelencia académica, sólidos conocimientos, amenidad en sus clases, promover el estudio e investigación y por su calidad humana.

Le fascinaba la astronomía y la meteorología, a las cuales estudiaba en profundidad; siendo un amante de la naturaleza, de sus ríos y las montañas, que las recorría cuando el tiempo se lo permitía.

¿Quién era?

Nacido en Linares; se recibió de Profesor de Estado en la Pontificia Universidad Católica de Santiago. Casado con la Profesora de Biología Eliana Brondi Araneda, egresada de la misma Universidad; con un hijo (Ramón Jr.), Ingeniero Industrial y radicado en la ciudad de Los Angeles, donde ambos residen.

Sus padres fueron Don Ramón Parada, Agricultor de “Las Motas” (entre Miraflores y Longaví) y la Sra. Laudelina Prieto, Profesora y Directora de la Escuela de ese sector rural. Con dos hijos, Ramón y Néstor (Técnico – Agrícola quien se desempeñó en educación en Quillota y también falleció prematuramente).

Como amante de la naturaleza, con su esposa e hijo durante las vacaciones de verano acampaban en la precordillera de Linares o en las playas de la región, disfrutando de ella en caminatas y practicando la pesca (a veces les acompañaba). Era amante de la buena mesa, elaborando nuevos platos y se destacaba como “parrillero”. Poseía de todos los elementos para acampar, como preparar un sabroso asado y en ambas situaciones, sus ingeniosas conversaciones y amenos relatos, hacían gratos esos momentos.

En Linares creó y asesoró FLECH (Federación de Estudiantes Laicos de Chile), formando una pléyade de jóvenes de ambos sexos, con esta posición, mediante el estudio, la exposición de temas, la oratoria y la solidaridad; institución que existió mientras estuvo al frente de ella, antes de radicarse en Talca. Fue Venerable Maestro de la Logia “Razón N° 63” de Linares.

La huella que dejó

Tal como lo dice Patricio González Colville, “pocos saben quién fue el fundador de dicha Estación; fue un linarense, el Profesor Ramón Parada Prieto”. Más adelante expresa; “como suele ocurrir, quien es pionero en una idea suele no verla concluida”. Tan acertivas expresiones, pueden tener una respuesta, en el caso que ella no tenga designación; otorgarle el nombre de su inspirador y creador, así se le haría justicia a su reconocimiento (es una respetuosa sugerencia).

Utilizando un cobertizo de madera, en la sede donde funcionaba la Universidad Técnica del Estado, en la Avda. Ignacio Carrera Pinto de Talca (hoy Seremi de Educación), en 1976 se instala la Estación de Meteorología con instrumentos básicos e iniciando las primeras mediciones, según las normas de la Organización Meteorológica Mundial.

En 1979 presenta un Proyecto a la Dirección de Investigaciones de dicha Universidad, para adquirir en Alemania una moderna y completa Estación Agroclimatológica, siendo aprobado, llegando este equipamiento ese mismo año e importado por la Empresa Thies.

Con el entusiasmo y sentido de responsabilidad que le caracterizaba, el Profesor Ramón Parada, presenta pedidos para su pronta instalación. Sin embargo, escribe Patricio González, “por diferencias personales con el entonces Vicerector designado en la sede talquina, se le niegan las peticiones y esta moderna Estación queda guardada en bodegas.” Más adelante acota: “En enero de 1982 y aquejado de una enfermedad terminal don Ramón Parada Prieto, muere a los 52 años, sin ver logrado su ansiado Proyecto hecho realidad”.

En 1989 se creó la Universidad de Talca (UTAL) al fusionarse las sedes de la Técnica del Estado y la de Chile. Al crearse la Facultad de Recursos Naturales (posteriormente Facultad de Ciencias Agrarias) todo este equipamiento guardado en bodegas, por siete años, se insta en forma completa y lo más importante, se hace bajo los estándares y planos dejados por el Profesor Parada Prieto, ubicándola en el Campus Lircay de esta nueva Universidad; siendo un valioso referente climático para la región y el país.

A un mayor abundamiento, de esta “huella” dejada por este distinguido Profesor en la UTAL, se encuentran los registros termopluviométricos desde 1976 y 1981, los que fueron la base para formar un Banco de Datos continuos por más de 40 años, “que han servido para cuantificar el cambio climático en el Maule y ha prestado una ayuda invaluable a la investigación, docencia y extensión agroclimática regional y nacional.”

Mi opinión

Con Ramón Parada y su distinguida familia nos unió una amistad y cercanía de muchos años, siendo compadres y fue padrino de mi segundo matrimonio; de ahí todo lo escrito en su Columna por el Profesor Patricio González Colville es real, la cual me sirvió de base para ésta. Así me lo comentaba en el transcurso de dicha amistad, en conversaciones privadas y su justificada desilusión, por no avanzar en su moderno Proyecto para la Universidad, motivada por las razones ya dadas.

Fue un dilecto amigo, inteligente, distinguido profesional que buscaba la excelencia académica para entregarla a sus alumnos y ser exigente con ellos. La creación de una Estación de Meteorología en la Universidad, la consideraba como un valioso complemento para la formación integral de ellos, como el desarrollar estas disciplinas a nivel universitario, para formar estos especialistas muy necesarios en esa época y fuesen un apoyo para el desarrollo económico de la región, especialmente hacia la agricultura (y tenía razón).

Por eso designar con su nombre a dicha Estación, en el caso de estar acéfalo, sería hacerle justicia a su trayectoria, al inspirador y creador. Tanto Elianita como su hijo Ramón y familia, tendrían el consuelo de este buen recuerdo dejado por él, en esta prestigiosa Universidad que lo distinguió, al tenerlo como uno de sus docentes más caracterizados.

