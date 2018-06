Opinión 26-06-2018

La Iansa de Linares y el caso Maersk de San Antonio

Un durísimo golpe se anuncia caer en estos días sobre la cabeza de la Provincia de Linares: el cierre y paralización de la Planta IANSA, el motor más importante de nuestro desarrollo económico y social desde el año 1959.

Esta es una situación gravísima, que de concretarse, tendrá repercusiones insospechadas que se extenderán sobre todos los diferentes ámbitos de la economía regional, debiendo considerarse como la fractura social más delicada que puede inferirse a la marcha de nuestro desarrollo provincial.

Por lo mismo, las actuales autoridades municipales, regionales y nacionales, deben concentrar su principal ocupación, con la mayor urgencia, en procura de establecer un camino de solución efectiva de salvación. Cuando aún queda un tiempo muy corto para adoptar las decisiones del caso.

Todos lo saben o debieran saberlo: IANSA fue en sus orígenes un emprendimiento público, llevado adelante por CORFO, obra e iniciativa del Presidente Carlos Ibáñez del Campo, a partir del año 1953 cuando se estableció la primera planta procesadora en Los Ángeles. La moderna planta de Linares se puso en marcha en 1959.

La finalidad de este emprendimiento público en las regiones de Curicó, Linares, Ñuble y Los Ángeles, tuvo un marcado carácter económico-social, con independencia de lo que hoy suelen llamarse “las razones del mercado”.

Se concibió esta empresa agro-industrial como un enérgico nuevo motor de impulso al desarrollo de estas zonas que, en ese tiempo, exhibían índices tan alarmantes de decaimiento, pobreza y cesantía, que las postraban sin término de no existir emprendimientos de esta naturaleza.

De hecho, fueron muchísimas las empresas creadas por CORFO desde el gobierno de don Pedro Aguirre Cerda, y que atendieron a propósitos similares. Incluso, el Banco del Estado, creado bajo el mismo gobierno del Presidente Ibáñez, nunca fue concebido como “un banco comercial más” (en lo que se encuentra convertido desde hace un tiempo ya largo, contrariando su propia ley) sino como una poderosa palanca de fomento y crédito social que brindara apoyo principalmente a los sectores productivos más postergados o necesitados del país.

En los años de 1980 comenzó la política de privatizar la mayor parte de las empresas CORFO, y pasaron a mano de particulares, nacionales y extranjeros. Pasaron todas ellas a regirse por las “reglas del mercado” que, sus mismos impulsores definieron como las del “mundo frío e impersonal del dinero”.

Así fue como estas empresas pasaron desde la condición de palancas de desarrollo y reactivación de la economía nacional a otra nueva de simples negocios sujetos, únicamente, a las reglas de la rentabilidad. Si los “números no dan”, sería inútil considerar cualquier otro aspecto de interés social.

Linares recuerda (debiera hacerlo atentamente) lo que sucedió con la venta de la Planta IANSA de Linares a la empresa privada CRAV, en 1980-1981. Al poco tiempo CRAV quebró y, con ello, vino el cierre de la planta Linares por más de un año, con las terribles consecuencias derivadas de esa situación. En manos de inversionistas extranjeros, y al vaivén de los mercados, se retomó después parcialmente la actividad, pero nadie reparó en los enormes daños y lecciones ocasionadas con el episodio.

La actual decisión de cierre de la Planta Linares compromete unas 5.714 hectáreas de cultivo de remolacha en nuestra Provincia; compromete el empleo de 400 trabajadores permanentes (400 familias) y 492 en temporada de cosecha, en circunstancias que tenemos los más altos índices de cesantía del país; compromete a cientos de transportistas que realizan cada año 28.500 viajes de transporte pesado; compromete a un número inmenso de trabajadores agrícolas y agricultores chicos y medianos; compromete a nuestro comercio y demás actividades directa o indirectamente.

Alguien dirá (con ceguera e inconsciencia manifiestas) que todo esto es un asunto entre privados. Empresa privada, agricultores privados, transportistas privados, trabajadores privados, comercio privado.

Pero la magnitud del problema NO PERMITE TRATARLO DE ESTE MODO SUPERFICIAL Y FRIVOLO.

Lo único privado que tiene este problema consiste en que nuestra PROVINCIA SERÁ PRIVADA DE SU PRINCIPAL PALANCA DE DESARROLLO ECONOMICO-SOCIAL, y con ello se ocasionarán daños y perjuicios graves muy difíciles de reparar.

Se está repitiendo de este modo en Linares, con mayor gravedad, el caso de la fábrica danesa de contenedores MAERSK, en San Antonio, con los graves resultados que la prensa de estos días ha resaltado.





Luis Valentín Ferrada V.