Opinión 26-04-2018

La identidad liceana de hoy, mañana y siempre…

No son tantos los años que se le dedican a la enseñanza media, que -como el nombre lo indica- es solo una medianía, un paso de un extremo a otro, sin embargo, para la mayoría, es una etapa que queda marcada a fuego en nuestras vida, ya que nos da un sello generacionalmente distintivo y una vez egresados decimos que pertenecemos a la generación “tanto”, para hacer la diferencia con las otras, pero de hermandad con la institución que nos ha formado…

Cuando miro hacia atrás, recuerdo –tal vez un poco obnubilado por los años ya transcurridos y la idealización natural con que preservamos nuestros recuerdos- que esa época de estudios fue realmente significativa, el –entonces Liceo de Hombres A-26- era una institución muy democrática, pese al momento histórico que vivíamos, pues habíamos hijos de obreros mezclados con hijos de connotados empresarios locales y militares y toda la gama intermedia, tratados sin distinción alguna y compartiendo como iguales y pese a que estudiamos bajo un régimen muy militarizado, donde el pelo debía usarse cortado sobre el cuello de la camisa, donde nos formábamos antes de entrar a la sala y se cantaba todos los lunes de manera sagrada el himno nacional y en el gimnasio del liceo que era con techo ovalado, la acústica provocaba un sonido sobrecogedoramente potente, cuando intencionalmente cantábamos a todo pulmón y marcando militarmente el final de cada verso del himno –como una broma concertada espontáneamente entre toda la “muchachada”. Tiempos en que los colegios se conformaban por género y los hombres estudiábamos separados de las mujeres y pese a todo no hubo traumas ni sentimos discriminación…

En fin, tan poco tiempo que marca de manera tan definitiva la historia de las personas, recuerdos de anécdotas que atesoramos como únicas, seudónimos de los compañeros de curso que se pierden en la memoria y cosa curiosa, a veces nos acordábamos del apodo, pero olvidábamos su nombre real… profesores que resultaron esenciales para modelar lo que seríamos en el futuro, un tiempo tan diferente, que pese a la presión que se sufre siendo estudiante, parecía ser más humano, pues salíamos de la jornada de estudios y podíamos compartir en la mesa del almuerzo con la familia, creando lazos más sólidos y aunque desde la acera de la psicología –y casi como una justificación- puedan replicar que el momento de calidad es mejor que el de cantidad, sin duda que la cantidad va sumando y es necesario por lo menos ver a quienes amamos, poder verlos seguido, que el sentido de la visión también forma parte de los afectos y el amor.

En fin… Otro aniversario más en el liceo Valentín Letelier, ex liceo Juan Ignacio Molina (JIM), ex Liceo de Hombres, la institución educativa más importante de nuestra ciudad y por la que han pasado más generaciones de estudiantes linarense, pero que -a la luz de los acontecimientos-, tiene la deuda explícita que debe ser cancelada, la de no contar con un centro formal de exalumnos, que sea amplio y congregue a todas las generaciones de estudiantes, que sabemos son muchos y que están disgregados y que en algunos casos se reúnen regularmente, pero no tienen una filiación directa y regular con su alma mater.

Ex liceanos que se desempeñan en diferentes ámbitos laborales, que van desde la política al religioso y que son una fuerza muy potente que podría darle un valor agregado a esta institución que es –sin lugar a dudas- un referente a nivel nacional de cómo debe hacerse la educación pública, donde se vive y convive –desde siempre- la diversidad y la inclusión… sin duda que el aniversario es una instancia de encuentro y recreación donde la comunidad celebra sus logros y la alegría de ser valentinianos, pero que siente –desde mi perspectiva, muy personal- la presencia y por lo tanto el extrañamiento de los exalumnos de todas las generaciones que han paso y han hecho grande al liceo…



(Jaime Gatica)