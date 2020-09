Social 02-09-2020

La importancia de mantener el aire acondicionado en óptimas condiciones antes de volver al trabajo



Actualmente existe un gran número de oficinas que se encuentran cerradas hace más de cinco meses, y desde ISS Chile, empresa que presta servicio de limpieza y mantenimiento a lo largo de todo el país, destacan la importancia de realizar trabajos de mantenimiento preventivos en los sistemas de ventilación antes del retorno a las oficinas.

Poco a poco las autoridades han comenzado a entregar detalles sobre un eventual y gradual retorno laboral en aquellas comunas del país que se encuentren en etapa de transición, que no es el caso de Linares, que recién entra en cuarentena. A raíz de esto, el Ministerio del Trabajo elaboró la hoja de ruta "Paso a Paso Laboral", con el objetivo de establecer las medidas preventivas, que tanto empleadores como trabajadores, deben adoptar para disminuir los riesgos de contagio de Covid-19.

Como era de esperarse este plan viene acompañado de importantes protocolos a cumplir, entre ellos, lavado frecuente de manos, distanciamiento social, limpieza y desinfección regular, mantener ambientes libres y ventilados, entre otros.

Actualmente existe un gran número de oficinas que se encuentran cerradas hace más de cinco meses, y desde ISS Chile, empresa que presta servicio de limpieza y mantenimiento a lo largo de todo el país, destacan la importancia de realizar trabajos de mantenimiento profundo en el sistema de ventilación antes del retorno de las personas a las oficinas. Marcelo Chaparro, planner de mantenimiento ISS Chile, señala que “no todas las oficinas tienen renovaciones de aire exterior con los sistemas principales instalados y si le sumamos la inactividad de los equipos y la acumulación de polvo y barro por la condensación de la humedad ambiental es crucial un mantenimiento previo”. Agrega que esto debería estar acompañado de una sanitización del equipo antes de ponerlo en funcionamiento para no inyectar bacterias u otros bichos al interior y, por último, mantener un plan de sanitización constante en los sistemas de climatización o ambiente de oficinas, y reducir el riesgo de contagio.

Además, el equipo de expertos de la empresa detalla cuatro recomendaciones de cuidado en los ventiladores para que las compañías y personas consideren en estas semanas de transición.

1. Limpieza de filtros: Una de las funciones de los filtros de los equipos de aire acondicionado es reducir las partículas suspendidas en el aire, por lo que contribuyen a mejorar la calidad del aire interior. Estos deben limpiarse de forma periódica. Asimismo, es recomendable mantenerlos libre de polvo, tierra y pelusas.

2. Examinar unidad interior: Con la falta de uso y limpieza es necesario examinar la parte interior del aire acondicionado. Si estos residuos no se limpian periódicamente pueden producir malos olores o un estancamiento de agua sucia que, de no retirarse, puede producir deterioros y fallas.

3. Ubicación: La ubicación del sistema es muy importante ya que nada debe obstruir el flujo de aire de la unidad. Es importante informarse previamente, ya que los equipos cuentan con una capacidad que tiene relación directa a la cantidad de metros que se quieren climatizar.

4. Instalación Eléctrica: Es crucial comprobar la instalación eléctrica para que los cables estén en perfecto estado y evitar cualquier corte de energía u algún peligro mayor.