Opinión 14-06-2017

La importancia del acuerdo de París

El 12 de diciembre de 2015, 195 países y la Unión Europea adoptaron el Acuerdo de París, culminando así el mandato de Durban, para elaborar un protocolo, otro instrumento legal o un acuerdo con fuerza vinculante, aplicable en todas partes.

El acuerdo está abierto para la firma en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York desde el 22 de abril de 2016 hasta el 21 de abril de 2017. Su entrada en vigencia depende de la firma de 55 estados, los que deben representar el 55% de las emisiones globales. La presidenta Bachelet firmó dicho acuerdo el 20 de septiembre de 2016 en Nueva York, destacando el compromiso de su cumplimiento de Chile, en este proceso de ratificación y el compromiso a seguir desarrollando políticas en este sentido.

Conforme al propio texto, tal como se enumera en su Artículo 2, el acuerdo tiene como objetivo “reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático, el contexto del desarrollo sostenible y de los esfuerzos por erradicar la pobreza”, para lo cual determina tres acciones concretas:

A.- Mantener el aumento de la temperatura mundial muy por debajo de los 2° C con respecto a los niveles preindustriales y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento a los 1,5 ° con respecto a los niveles preindustriales, reconociendo que ello reduciría considerablemente los riesgos y los efectos del cambio climático.

B.- Aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático y promover la resiliencia al clima y un desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero, de un modo que no comprometa la producción de alimentos.

C.- Elevar las corrientes financieras a un nivel compatible con una trayectoria que conduzca a un desarrollo resiliente al clima y con bajas emisiones de gases de efecto invernadero.

El efecto invernadero es un fenómeno por el cual los gases que se encuentran en la atmósfera retienen el calor emitido por la tierra. Este calor que proviene de la natural radiación solar, que cuando rebota sobre la superficie de la tierra, queda atrapado por la barrera de gases de la atmósfera, la cual se le considera uno de los mecanismos más importantes en torno al calentamiento global y que puede clasificarse en dos categorías: las naturales y las humanas. En la primera categoría, no tiene relación (al menos directa), las responsabilidades que son propias del planeta Tierra y no hay nada malo en ello, pero en la segunda, las cosas cambian, puesto que el aumento del efecto traería resultados catastróficos para la vida en la tierra. Veamos algunas de las causas del efecto invernadero:

Causas naturales: Actividad solar, actividad volcánica, corrientes oceánicas.

Causas humanas: Emisiones de gases de invernadero por sus actividades productivas, transporte (motores de combustión interna), calefacción, emisión de dióxido de carbono, metano, óxido nitroso y los clorofluorcarbonos (CFC), principalmente. La deforestación y la tala indiscriminada de bosques incide en forma directa en el aumento de dióxido de carbono en la atmósfera, el crecimiento demográfico con la cual aumentan las necesidades energéticas en los procesos de fabricación e industrialización.

Consecuencias del calentamiento Global:

Derretimiento de los casquetes polares con su consecuente aumento del nivel de mar, inundación de las principales ciudades costeras del mundo, trastornos en la actividad portuaria, disminución de las áreas de playas y daños por aumento de marejadas.

Derretimiento de glaciares, afectando el caudal de ríos provocando inundaciones y crecidas destructivas y al mismo tiempo conlleva la disminución de las reservas de agua dulce, lo que llevará a la escasez de agua potable y de regadío para producir alimentos para miles de millones de personas en los próximos años.

Acidificación de los océanos del mundo, al absorber la mitad del CO2 producido por todas las actividades humanas desde el año 1880, con lo cual la vida marina puede verse afectada ya que el ph del agua es vital para su ciclo.

Aumento de la corriente termohalina, la cual es el flujo superficial del agua que se calienta en el Pacífico y en el Índico y que viaja hasta el Atlántico, influyendo enormemente en el clima terrestre, y que ayuda a distribuir en calor por el mundo dando un ciclo de vida sobre la cual se basa la existencia de miles de especies del mundo, produciendo desórdenes climáticos en vastas áreas del planeta cuyos resultados pueden ser sequías e inundaciones catastróficas.

Aumento de la temperatura a nivel mundial, cuyo efecto es el más conocido y que modificaría la forma de vida de millones de especies incluyendo a los humanos, sus conductas, productividad, asentamientos, salud y migración a tierras más templadas

Nuestro país, por su especial forma de relieve, es especialmente sensible a los problemas del calentamiento global y tenemos por experiencia que, frente a cualquier evento de precipitación cálida sobre el nivel normal de la precipitación sólida en las montañas, ésta precipitación se transforma en torrentes destructivos por el brusco desnivel montaña-valles-desembocadura en el mar y ya hemos tenido destructivas lluvias y aluviones que se han repetidos últimamente, especialmente en el Norte Chico.

Frente a otros eventos a partir de la emergencia causada por los incendios forestales, Chile es uno de los países más vulnerables y afectados por el cambio climático.

Los incendios forestales recientes, considerados los más graves de la historia del país en los últimos 50 años, después de los incendios realizados por colonos en la Región de Aisén, dejaron 11 víctimas fatales, miles de personas damnificadas, casi 600.000 hectáreas arrasadas, enormes daños a la flora, fauna y ecosistemas destruidos y millones de dólares en pérdida.

Sin embargo, frente al cambio climático, nos encontramos con el choque ideológico del cómo afrontar dicha situación. Hay quienes quieren a ultranza el desarrollo de su país, sin importar o negar la ya existente situación como el presidente de los EE.UU., a quien no le importa el deshielo del casquete polar ártico, con el fin de perforar el Polo Norte para extraer petróleo, a costa de la muerte de la flora y fauna que en él se desarrolla o vender armas a Arabia Saudita por 110.000 mil millones de dólares para reactivar la industria armamentista y hacer a EE.UU. “grande de nuevo” y aquellos que apoyan el Acuerdo de París y tener un desarrollo amable con el medio ambiente y el bienestar de las personas.

Debemos confiar en la clase política que apoya este acuerdo, que lucha por el medio ambiente y sus recursos naturales y no en aquellos que jamás han alzado su voz en su defensa o que compran terrenos en el sur de Chile por “amor a la naturaleza”, pensando especular con los negocios futuros con el valor de ventas de esas tierras, cuando lleguen los refugiados climáticos a comprarlos porque en sus respectivos países, la vida va a ser insoportable por el aumento de la temperatura ambiental.

“-La tierra, a pesar de todo el daño que le hacemos ¡seguirá! Las especies se extinguirán casi totalmente, pero el hombre desaparecerá, y la vida sobre la tierra volverá a nacer con toda su plenitud, la evolución seguirá su marcha hasta cometer el mismo error, creer que su especie máxima es un ser inteligente, pero sin CONCIENCIA, motivado por la ambición, la especulación, las guerras y el poder….Y comenzará de nuevo el ciclo del exterminio”-



(Carlos Cabezas Gálvez,

escritor y ensayista)