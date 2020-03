Opinión 26-03-2020

La importancia del empleo





La crisis del coronavirus nos ha vuelto a recordar lo importante que es el empleo para los trabajadores. Lo sucedido en estos días, ha generado que miles de empresarios hayan tenido que readecuar sus operaciones, despedir personal y en muchos casos cerrar. Muchas veces se mira a quien genera empleo como un enemigo de los trabajadores, cuando lo real y lo concreto es que los empresarios, sean estos grandes o pequeños, se deben a sus negocios, han invertido capital y en emergencias como la actual, muchos de ellos perderán todo. En estas ocasiones aparecen muchos que nunca han emprendido, que nunca han arriesgado nada y que solo creen en un Estado todopoderoso. Los hay algunos que se las dan de intelectuales y que creen que el dinero se produce por generación espontánea. Los hay políticos que dan cátedra de economía y ahora también de medicina. Proponen que los sueldos se mantengan, que no se pueda despedir y que se cierre todo el comercio. Así de fácil. Lo que no se preguntan es: ¿con que recursos pagará un empresario pequeño o mediano a sus trabajadores a fin de mes si no hay ingresos? Vienen días difíciles, a lo mejor meses difíciles, por lo que hay que prepararse para un duro invierno.

No se trata de alarmar, sino más bien, de ser realistas. En este escenario, preocupa que el gobierno haya destinado $ 15 mil millones para apoyar a los artistas, cuando las urgencias van por el lado de la salud. Además, debemos recordar que los artistas, desde el escenario de Viña del Mar, instigaron a la desobediencia, a la violencia y además en su mayor parte forman parte de la izquierda dura. Muchos de ellos –saco de este grupo a los folcloristas bien chilenos- han sido siempre contrarios a la empresa privada y al crecimiento como eje del desarrollo económico. Ellos más bien son anti sistema. Será muy importante en los tiempos que se avecinan, reorganizarse, reducir costos, ser más eficientes, trabajar más y no menos. Estudiar más y no menos. Todo lo contrario de lo que nos han venido proponiendo y aprobando los políticos y el gobierno en el último tiempo.

Es fácil proponer que se reduzca la jornada laboral, que se suban los impuestos y que se aumenten los salarios. Pero la pregunta clave es ¿Quién paga la cuenta? Muchos pensaron que estábamos en Escandinavia y resulta que estamos en Chile. Si en Chilito. Volvamos a lo esencial y eso es trabajar y estudiar. Otra enseñanza que nos deja esta crisis de la salud de las personas, tiene que ver con las prioridades. Es el momento de olvidarse un poco de las mascotas y preocuparse de los abuelitos, de los enfermos, de los niños y de aquellos que están solos.

La sociedad se ha “perrunizado”. Muchos paseando perros, alimentando perros, durmiendo con los perros y mirándolos como a un hijo más. ¡Por favor! Seamos razonables y dediquemos más tiempo a quienes nos dieron la vida, a nuestros hermanos, a nuestros hijos y dejemos los perritos en su lugar. Además, si consideramos el consumo de alimento de mascotas, son recursos importantes, los cuales ahora habrá que cuidar más. Cada persona, responsablemente, debe prepararse junto a su familia para un período complejo y extenso el que requerirá de mucha fuerza personal para lograr salir adelante, ojalá fortalecidos. Plebiscitos, constituyentes y toda la parafernalia creada por la izquierda bajo presión y aceptada ingenuamente por la derecha, pasa a segundo plano.





Andrés Montero

Ingeniero Comercial U de Chile