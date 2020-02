Opinión 18-02-2020

La industria de los videojuegos en el Maule

Los videojuegos se han posicionado como una de las industrias culturales más potentes a nivel mundial, superando al libro, la música y al cine, esto gracias a que ha existido una democratización de los dispositivos móviles, lo cual ha permitido que cualquier persona puede ser Gamer.

A nivel mundial, la industria de los videojuegos genera más de 135 mil millones de dólares al año, cifra que va en aumento gracias a que un tercio de la población mundial, es decir 2.500 millones de personas, posee un videojuego en alguno de sus dispositivos.

Nuestro país no está exento de este fenómeno, ya que la empresa nacional factura un monto cercano a los 6 millones de dólares anuales, contando con más de 120 títulos y 80 estudios que se dedican a desarrollar videojuegos 100% chilenos. Frente a esto, los expertos vaticinan que en los próximos 5 años las ventas aumentarán exponencialmente, por lo que surge el desafío de formar y capacitar a desarrolladores con el fin de enfrentar el crecimiento de esta industria en nuestro país.

En la región del Maule, el CFT San Agustín toma la delantera en el área, apostando por impartir la carrera de Técnico en Desarrollo de Videojuegos, la cual pretende proporcionar a los estudiantes las herramientas necesarias para diseñar y desarrollar juegos para distintas plataformas: dispositivos móviles, computadoras y consolas. Este plan formativo considera que un desarrollador de videojuegos debe tener conocimientos amplios en dos áreas importantes dentro de la industria; la programación y el arte, ya que el pensamiento lógico convive con la sensibilidad y la creatividad. La creación de historias, mecánicas de juego, ilustraciones, animaciones y música no podrían existir sin las instrucciones de un Código que les dé un lugar en el espacio, un comportamiento o una función determinada.

La inserción en el Maule de este tipo de carreras del área tecnológica tiene como objetivo aumentar el campo laboral de nuestros jóvenes, ya que la poca empleabilidad de la zona hace que la población emigre a otras regiones en busca de oportunidades. Un profesional del desarrollo de videojuego o de cualquier otra carrera tecnológica tiene la capacidad de trabajar desde su casa, a distancia, para empresas de otras regiones o países.

La industria del videojuego en Latinoamérica está teniendo un crecimiento importante y constantemente necesitan “mano de obra” para sus proyectos, lo mismo sucede con el resto del mundo; Europa, China y Estados Unidos son lugares en donde los profesionales son escasos y muy cotizados, por lo mismo, no tienen problemas en contratar a una persona de Cauquenes o Linares. Internet da la posibilidad de estar conectados trabajando desde cualquier parte del mundo, sólo falta que nuestra región rompa los paradigmas y se abra a nuevas oportunidades laborales no tradicionales.

Un ejemplo de la zona es el caso de la empresa de videjuegos Micropsia Games, la cual concretó un importante acuerdo con Nintendo para que su juego The Watchmaker sea publicado en la consola Nintendo Switch. Sin duda es un logro muy importante para nuestra región, ya que puede abrir las puertas para que más empresas del Maule puedan apostar a mercados internacionales.

Para los siguientes años se proyecta que la industria del videojuego siga creciendo a pasos agigantados, ya que sumado a las nuevas posibilidades de la “realidad virtual” que son aplicables en áreas de la educación, experiencias virtuales para entrenamiento de personas, marketing, entre otras, hace aún más atractiva la industria de los videojuegos, permitiendo invertir, crear empresas y generar empleabilidad en la región.

Sin duda los próximos años estarán marcados por el crecimiento tecnológico de nuestro país y Cauquenes, Linares, Talca y Curicó no puede quedarse atrás, por lo que debemos estar dispuestos a modernizarnos y proyectarnos hacia un futuro digital, el cual cada día se acerca con mayor velocidad.



Carlos Moreno Espinoza

Jefe de la carrera Técnico en Desarrollo de Videojuegos (sede Linares y sede Cauquenes)