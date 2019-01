Opinión 20-01-2019

La inmigración en Chile histórico. Influencia de la Masonería

La semana pasada en nuestra habitual crónica, nos referimos al tema ¿ Quiénes son los haitianos? Basado en un art. del “ Comercio de Lima” ( 30.12.018) en el que analizamos sucintamente el país de procedencia de éstos migrantes.

Esta vez, nuestra crónica va a tratar de explicar “ La inmigración en Chile histórico y la influencia que tuvo la Masonería” Vuelvo a reafirmar que este cronista NO es historiador, si no un simple lector de este sector cultural, por lo que lo relatado está basado en trabajos especializados que se indicarán en la bibliografía.

Hoy como sabemos, el clima político y social es cada vez más anti-inmigración y la figura del migrante es despreciada por algunos medios, por dirigentes políticos e incluso por varios intelectuales.

Ante este deshumanizado panorama, observamos en algunos países europeos y de Norteamérica que, negarse a la migración, es oponerse a una parte muy importante de la naturaleza social humana.

Acaso ¿ no fueron inmigrantes que llegaron a Chile en el siglo 18, los que trajeron sus ahorros, para invertirlos aquí y darle empuje al floreciente comercio, especialmente en Valparaíso y otros puertos del norte chileno.

Pero, junto con ello, trajeron nuevas ideas, florecientes ya en la europea, en los círculos intelectuales, ( La ilustración) al que adhirieron científicos y filósofos de renombre. Allí estudiaron ,los que serían Libertadores de América tiempo después ,como B. O`Higgins, San Martín, Bolivar, Sucre, Fco. De Miranda, por nombrar algunos, basados en los Principios Masónicos en boga en la intelectualidad europea.



Al respecto existen temas históricos poco conocidos, vedados por algunos sectarios, dogmáticos, puestos en duda por muchos, pero innegables para los integrantes de la FM : chilena.

A comienzos de la República, la inmigración respondió al llamado del Gobierno chileno que buscaba la anhelada modernidad .Por ello abrió sus fronteras a científicos- ingenieros- arquitectos y profesores, especialmente a quienes se le encomendó la difícil misión de formar élites intelectuales en nuestra joven nación.

Otros tipo de inmigración fue de carácter político ¨el exilio” que tanto en América como en Europa produjo un tipo de circulación ideológica, mayoritariamente de “ liberales Exaltados” lo que favoreció la socialización de sus ideas y experiencias.

En la década de 1850 había en Chile cerca de 20 mil extranjeros, siendo cerca de la mitad, argentinos ,los otros eran británicos, alemanes y franceses. En la última década de ese siglo surgió un gran desarrollo marítimo en Valparaíso gracias al proceso de modernización y a los avances del transporte especialmente marítimo, que logró incrementar convenios internacionales, amén del desarrollo del mercado nacional y regional.

La mayoría de las Casas Comerciales eran propiedad de extranjeros. Comentaremos además otro dato poco conocido. En Chile habían dos categorías de inmigrantes : “ los no calificados” ( jardineros, carniceros, panaderos, carpinteros ,etc) y “ Los calificados” relojeros, sastres, sombrereros, comerciantes, banqueros ,etc.

Con lo anterior, damos por finalizado la parte enunciada como “ La inmigración en Chile histórico”, invitándolos a conocer muy resumidamente el papel de la Masonería en la inmigración del siglo XVIII.

Por el carácter comercial de sus miembros, agrupados en diferentes acciones del proceso productivo como por ej. negociantes, mercaderes, capitalistas, abogados, militares, se reunían para compartir en algunas ocasiones los Principios inculcados en sus logias europeas.

Es así como la Orden Masónica logró implantarse en nuestro territorio, imprimiéndole un sello local especial. Comprendo que este tema No será de interés, sinó para historiadores o para amantes del conocer siempre más, sobre todo algo nuevo, por lo que, solo nombraré a Enrique Pastor López ( español) que empezó sus actividades masónicas en Valparaíso y la continuó en Concepción donde fundó la Logia “ Estrella del sur”.

En Copiapó la “ Hiram Lodge” de habla inglesa, constituída por migrantes ingleses y norteamer.cobijó en su seno a migrantes de esos países que estaban dedicados a la explotación minera.

Los hermanos Evaristo y Carlos Soublete, emigrantes venezolanos, el primero dirigió a la Orden en los difíciles momentos de la guerra del Pacifico. La actividad logial disminuyó pues muchos de sus adeptos fueron al campo de batalla ( P. Lynch,Pedro Lagos Marchant ( toma de Arica), Emiliano Sotomayor, José I. Vergara ,entre otros.( Propietario del palacio y terreno donde hoy funciona el Festival de la Canción de la Quinta Vergara).



René Ant. Recabarren Castillo

Profesor Normalista