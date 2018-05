Opinión 29-05-2018

La inversión

l tiempo que duraron mis años de humanidades en el Liceo de Hombres de Linares fue demasiado breve. Pero a pesar de la rapidez con que esa época se fue, tuve la oportunidad de conocer a algunos compañeros que le dieron a esas cortas horas un carácter de eternidad.

En algún momento conocí y compartí la sala de clases con un muchacho que era ‘un cero’ en matemáticas, como lo calificó un profesor de aquella asignatura. Aún me parece percibir el sufrimiento de Aquiles P. cada vez que enfrentaba una alternativa relativa a números: usaba los dedos de sus dos manos para resolver incluso problemas de aritmética básica. Guardaba silencio un instante con la mirada a lo alto y todos nos dábamos cuenta que seguía calculando con los dedos de sus pies. Un día su polola le dijo que prefería al ‘Juaco’, porque era bueno para las matemáticas. Ésta fue la gota de agua que le colmó la medida. No aguantó la vergüenza y se puso a estudiar y a practicar sin descansar las cuatro operaciones básicas de la aritmética. Encontró en un supermercado una sopa de números, con la que reemplazó la de letras que consumía hasta entonces. Practicaba y practicaba como que el mundo se fuera a acabar. De pronto descubrió que aquella ciencia no era difícil. Ya no requería de sus dedos ni de papel ni lápiz para deducir sus resultados. El joven se acostumbró a calcular en forma mental. Sus progresos aumentaban con una velocidad que progresaba día a día. Demoró 48 horas en sacar un diploma de contador y apenas un par de meses en obtener un título en ingeniería comercial. ¡Nunca pensó que estudiar cosas de números podía ser tan fácil! Entonces postuló a la Universidad de Cambridge para obtener un doctorado en Economía. Fue aceptado con honores anticipados por parte del gobierno británico. Pero, a su vez, la Universidad Harvard, en los Estados Unidos, se enteró de las aspiraciones de Aquiles y le ofreció una cabida y becas en sus aulas. Aquiles P. obtuvo entonces un doctorado en comercio internacional. Compró una mina abandonada cerca de ‘La Escondida’, en el norte de Chile, tres o cuatro pozos petroleros en plena producción en la provincia de Alberta, Canadá, algunos edificios de departamentos en Miami, un par de famosos restaurantes en Paris, un pequeño castillo en Mónaco y unas villas de veraneo con una excelente vista al mar Adriático. Entonces decidió regresar a Chile. Sacó todo el dinero que él mismo había depositado vía internet en algunos bancos de Santiago y tomó rumbo de vuelta a Linares.

Tenía que decidir lo que iba a hacer con la inmensa fortuna amasada a lo largo de esos pocos años. Condujo su Rolls Royce hasta la Plaza de Armas, dio un par de vueltas alrededor de ella, pero pronto llegó a la conclusión de que no lo animaba un espíritu de ostentación. Se sintió tentado a pasar frente a la casa de su antigua polola, solo para darle un bocinazo a la puerta, pero optó por concentrarse en el motivo que lo había traído de regreso a la región. Tenía una idea de lo que iba a hacer, pero este pensamiento carecía de una lógica elemental: significaba la inversión de toda su riqueza. Implicaba el despilfarro de cada moneda que logró acumular. ¡Qué diablos!, se dijo al fin. Uno se pasa la vida soñando con tener algo y se va al fin al otro mundo sin haberlo logrado. Un banco local le extendió un ‘money order’ por el total de su efectivo y Aquiles P. se dirigió a la bodega de productos que vienen del norte. Tuvo un último momento de dudas cuando creyó que iba a ser necesaria la venta del Rolls Royce para cumplir con la cifra que iba a necesitar. Pero se decidió. Se acercó con paso firme al mostrador y le solicitó al vendedor que le envolviera una palta.



(Omar Goulart)