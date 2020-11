Opinión 19-11-2020

LA JUNJI Y LA EDUCACIÓN PARVULARIA: COMPROMISO A TODA PRUEBA





Pensábamos celebrar los 50 años de Junji en terreno, con los niños, niñas y sus familias; con los equipos en todos nuestros jardines infantiles a lo largo de la región. Sin embargo, la pandemia del covid-19 dijo otra cosa y todo lo que teníamos planificado se tuvo que adecuar al trabajo a distancia y un acompañamiento permanente a los más de 6.000 párvulos que atendemos en el Maule.

Porque un día no basta, este lunes comenzamos a celebrar la semana de la Educación parvularia. Siete días en que relevamos el rol de los equipos de todos nuestros jardines infantiles y programas de atención rural, además del tremendo trabajo que han realizado en ellos, nuestros equipos.

La Junji es la institución líder en Educación parvularia en Chile. En la región contamos con 64 jardines infantiles que administramos directamente, además de centros alternativos ubicados en zonas rurales de la región. Con esto, llegamos a sectores alejados de los centros urbanos, muchos de ellos con alta vulnerabilidad, donde buscamos entregar educación de calidad para nivelar la cancha poniendo siempre a los niños primero en la fila.

Este año ha sido particularmente distinto. El coronavirus nos ha separado, pero a distancia, los equipos educativos de Junji han trabajado constantemente con las familias de los niños y niñas de la red Junji. Educadoras, técnicos, y profesionales de la dirección regional, han puesto especial preocupación en que los procesos de aprendizaje no se detengan por estar en casa.

La aplicación “Mi Jardín” ha permitido enviar miles de actividades entre jardines infantiles y las familias usuarias, para que los padres puedan realizar en casa. Además, esta herramienta está extendida a todos, sin importar si pertenecen o no a las unidades educativas de Junij.

En el sitio web de Junji, el espacio “De jardín a la casa” es un importante banco de actividades para realizar en familia, con materiales sencillos y de uso cotidiano permiten estimular el desarrollo de los párvulos. También presentamos “Upa Chalupa” es una serie animada elaborada por Junji, que se transmite por el canal TV Educa Chile, que además de enseñar, entretiene con divertidas historias de sus personajes.

Hoy, celebrando la semana de la educación parvularia, aprovechamos cada instancia para relevar a los niños y sus familias a través de los canales remotos. Sin embargo, hemos trabajado para que -cuando las condiciones sanitarias lo permitan- podamos abrir los jardines infantiles en un retorno gradual y seguro, para los niños y niñas que lo necesitan.

Estamos trabajando con una serie de protocolos rigurosos, que buscan dar seguridad y tranquilidad a funcionarios, párvulos y familias. Aseguramos los elementos de protección personal y artículos de aseo, para mantener la higiene en todos nuestros establecimientos educacionales de la región.

Somos la institución líder en educación parvularia del país y hoy estamos trabajando para entregar esa educación según lo que la pandemia nos permita, teniendo siempre presente que en Junji #LaEducaciónComienzaAquí!



(Adolfo Martínez, Director Junji Región del Maule)