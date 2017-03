Deporte 12-03-2017

La “lamparita” dejó de brillar en el profesionalismo Lota Schwager descendió a la Tercera División por sueldos impagos

La historia de Lota Schwager en el profesionalismo está llegando a su fin, debido a que la segunda sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP determinó su descenso por su profunda crisis económica.

Tras los malos resultados deportivos que tuvo en los últimos años, la escuadra de la "lamparita" incumplió con el pago al plantel profesional y el cuerpo técnico en septiembre, octubre y noviembre de 2016.

A pesar de que los fanáticos del club realizaron campañas para apoyar a los futbolistas, además de un intento de captar nuevos socios, sus esfuerzos fueron infructuosos.

El descenso de Lota Schwager se hará efectivo al terminar la presente temporada, por lo que terminará de disputar la actual campaña en la Segunda División.

El capitán de la "lamparita", Juan Pablo Vera, habló sobre la compleja situación del club señalando que "teníamos la ilusión como plantel de que saliera todo positivo, pero se ratificó por la segunda sala de que Lota Schwager sigue descendido".

Agregó que " conversaremos como plantel para ver qué va a pasar desde ahora en adelante, porque realizamos unas consultas por si el fallo salía negativo y ellos (los dueños del club) nos comentaron que sería difícil que siguieran colocando plata si el club no sigue en el profesionalismo. Vamos a ver en qué situación se encuentran ellos, si van a seguir cancelando nuestros sueldos o darán un paso al costado".

Sobre cómo afrontarán lo que queda del campeonato de la Primera B mencionó que "nosotros como jugadores queremos terminar el campeonato de la mejor forma, tratar de jugar hasta el último partido, pero si ellos deciden no seguir cancelando nuestros sueldos ya pasa por una decisión personal, porque hay compañeros que son padres de familia y no les va a salir a cuenta seguir en Lota Schwager", sentenció el capitán Juan Pablo Vera.

Estuvo dirigiendo el equipo minero el técnico linarense Jaime Pacheco.