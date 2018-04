Opinión 01-04-2018

La lanza del centurión romano Longinos

Un libre pensador, tiene la garantía de leer lo que desee, asimilar lo que pueda y sea de su agrado, haciéndolo parte de si o no. Al contrario, un dogmático puede hacer uso de su libertad personal, pero acepta y cree sin discusión, lo que el llama “ verdad revelada”.

En estos días de meditación religiosa para el mundo cristiano, por diversos medios nos llegan noticias, artículos y temas relacionados con esta recordación. Por ello, hace poco leímos en una revista digital llamada “ Hiram Abif” sobre un tópico que muchos ignoran por la falta de literatura al respecto, relacionado con un personaje que estuvo presente en la crucifixión de Cristo,

Sucintamente, relataremos lo principal de ese centurión romano, cuyo nombre aparece en el Evangelio según San Juan Cap. 19 : 33-37 que más tarde se transformó en leyenda, según las tradiciones orales y escritas que comenzaron con los primitivos cristianos y que continuaron luego en la Edad Media.

Ud. ¿ Ha escuchado alguna vez o leído sobre Longinos? Hablaremos sobre él. Longinos, cuyo nombre verdadero fue Cayo Casio Longinos fue uno de los centuriones que por órdenes de Pilatos , estuvo junto a otros, al pie de la cruz, donde fue martirizado Jesús. Al ver el gran sufrimiento del ajusticiado, quiso acortar su agonía y con su lanza le traspasó su costado, brotando del cuerpo de Jesús sangre y agua ( San Juan 19:34). Al respecto, debemos acotar que los Evangelios llamados “ sinópticos” no registran este hecho ,como tampoco los libros denominados “ apócrifos”.

Efectuado el hecho, Longinos pronunció la famosa frase “Verdaderamente éste es el hijo de Dios”. En ninguna parte de la Biblia, se puede leer lo que dice la leyenda, la que empezó a construirse siglos después. Se acotaba que Longinos ,se estaba quedando ciego, pero, al dar el lanzaso al cuerpo de Jesús, una gota de sangre de éste, cayó sobre sus ojos y le sanó al instante .Por ello, Longinos ,habría abandonado su trabajo como soldado y después de haber sido instruido por los Apóstoles, se fue a vivir una vida monástica en Cesárea, Capadocia, lugar donde convirtió a otros a la nueva fe.

Perseguido al igual que los demás cristianos, fue apresado y llevado a juicio .Al no abdicar de su nueva fe, el Gobernador ordenó ,que a golpes le quebraran sus dientes y le cortaran la lengua. Al escuchar esa sentencia, Longinos tuvo el valor de apoderarse de un hacha, con la cual destruyó los ídolos paganos a su alcance, de los cuales salieron decenas de demonios que se apoderaron incluso del Gobernador, quien se trastornó. Antes Longinohabía pedido ser decapitado, para que así con su muerte el Gobernador sanara. Muerto Longinos,el Gobernador recuperó su cordura y terminó su vida haciendo buenas obras. ¿ Le gustó esta leyenda que a lo mejor no conocía?

Propia de la Edad Media y de las Novelas Caballerescas,éstas dejan algunas enseñanzas ,como lo es la fe, la confianza, las buenas obras. La Iglesia Católica convirtió a Longinos en un Santo, que se celebra los 15 de mayo. .Otros credos cristianos, la conmemoran en otras fechas.

Completemos con algunos datos más sobre Longino y su Lanza. En el escrito apogrifo “ Evangelio de Nicodemo” y en las “ Actas de Pilato” ( Apógrifos) aparecen por primera vez el nombre de Longino. Al respecto la escritora Sabina Baring Gould comenta que el nombre de Longino, no aparece en autores griegos anteriores al Patriarca Germano, en el 715. Que es casi seguro que el nombre de Longino sea una latinización del griego “ Lonjé) que es la palabra usada por el texto de Juan y que apareció por primera vez en un manuscrito iluminado de la Crucifixión detrás de un lancero. Dicho manuscrito, una versión siríaca del Evangelio según San Juan ilustrado por Rabulas data del 586 y se conserva en la Biblioteca Laurenciana de Florencia. Allí se lee en palabras griegas la palabra Longinos.

El destino de verdad no es seguro, pero se le veneró como “ mártir”, fijándose su muerte en la localidad de Gabbala, Capadocia .Su cuerpo pasaba por haber sido hallado en Mantua, Italia ( 1303) junto con la santa Esponja, empapada con la sangre de Cristo. Otros dicen que esa esponja había servido en el Gólgota al haberla acercado a los labios sedientos del Redentor.

En cuanto a sus reliquias favoreció su culto en el siglo XIII enlazándose con los romances del Grialy, las tradiciones locales de milagros eucarísticos, construyéndose una capilla consagrada a San Longino y la Santa Sangre en la iglesia del Monasterio benedictino de santa Andrea, bajo el Patronato de los Bonacolsi. En cuanto a las reliquias, fueron divididas a diversos lugares de Europa, Praga entre ellos y el cuerpo llevado a la iglesia de San Agustín, en el Vaticano. Sin embargo también Cerdeña creía poseer el cuerpo del centurión romano.

Durante la Edad Media, la Lanza de Longinos fue objeto de mucho interés. Se relacionó con el Santo Grial y se especuló con sus poderes ocultos, Le sugiero que lea sobre el santo Grial, es un tema de palpitante interés hasta hoy en día, pues nos habla entre muchos aspectos sobre las aventuras del Rey Arturo y los Caballeros de la Mesa redonda ( Lanzarote, Gawuin y Parsifal) La escena final de Parsifal, la última ópera de Wagner habla sobre la fascinación de la Lanza .Al mismo Hitler ( conocido como ocultista) le fascinaba la leyenda en que se basa dicha ópera.

Al respecto, no olvidemos que para una mentalidad “ ocultista” un instrumento usado para un propósito importante se transforma en un foco de poder mágico, por ello Hitler ordenó estudiar a un matemático, economista y ocultista ,Walter J. Stein un estudio acabado sobre la llamada “ Lanza del destino” que podría ayudarle para sus fines bélicos.





René A. Recabarren castillo

Profesor Normalista