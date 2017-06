Opinión 21-06-2017

La letra entra con sangre…

Frase que en alguna oportunidad escuchamos de nuestros padres al recordar su época de estudiantes o a antiguos profesores respecto a la educación y forma de aprendizaje. Esa frase pertenece al nombre de la pintura del artista Español Francisco de Goya (1746-1828). En la obra, el pintor realiza una crítica al sistema educativo de su época mostrando una pequeña escuela en la que el maestro aparece sentado a la izquierda con un perro a sus pies, mientras azota a un alumno con las nalgas al aire e inclinado para recibir el castigo.

Pero el motivo de esta columna no es hablar de arte, muy por el contrario, es hablar de cómo aún no aprendemos, esperando que la letra (aprendizaje) entre con sangre…hasta el momento ha sido poco el aprendizaje, y lo que único que ha entrado sólo ha sido agua y barro….Desde hace una semana se había anunciado la llegada de un fuerte temporal que afectaría desde las regiones de Coquimbo hasta Los Lagos. Lamentablemente para nosotros y favorablemente para el prestigio de los hombres del tiempo (meteorólogos), el agua caída y los fuertes vientos fueron como las proyecciones lo estimaban, hasta 70 mm de agua y vientos hasta 80 km/h o más.

¿Qué pasó? Según la Oficina Nacional de Emergencias del Ministerio del Interior (Onemi), la afectación al día sábado 17 registraba 4 personas fallecidas, 2.998 personas damnificadas, 17 albergados, un total de 301.727 clientes sin suministro eléctrico y 9.637 clientes sin agua potable. Una de las ciudades más afectadas de acuerdo a la información de prensa, fue Curanilahue debido al desborde del río que lleva el mismo nombre y del estero Plegarias. Según el último catastro, entregado por el gobierno regional, serían 800 las viviendas afectadas en la comuna. Lo que en palabras de su alcalde corresponde al 40% de la población de esa ciudad.

Creo que con todas las emergencias y desastres que hemos vivido como país, no nos podemos dar el lujo de mirar noticias como la anterior como si fuera algo nuevo e incomprendido. Ya no basta con decir que somos el país más sísmico del mundo, somos resilientes que somos hijos del rigor cuando la naturaleza golpea, o que gracias a dios no pasó a mayores….Dejemos a Dios tranquilo y hagámonos cargo de nuestra responsabilidad, hagamos la pega, reducir el riesgo de desastre en todo ámbito de acción.

Claro está que existen comunas que no cuentan con planes de protección civil, o los que hay carecen de un nivel teórico y técnico adecuado, quizá ni siquiera los conozcan, en comparación con otras que sí poseen planificación para preparar, enfrentar y recuperarse después de ocurrido un evento, y es esta brecha la que hace a algunas comunidades más vulnerables a las amenazas de origen natural o antrópico. La responsabilidad de la protección civil es de los gobiernos locales, regionales y central. Pero sin duda, los dos primeros deben ser apoyados por organismos centrales que permitan el desarrollo de programas preventivos y mitigadores de consecuencias nefastas, como tener 800 casas afectadas por el desborde de un río. Post temporal hay muchas lecciones por aprender, no nos quedemos en los lamentablemente 4 fallecidos, las emergencias y desastres no se miden por la cantidad de muertos, se miden por la cantidad de afectados, damnificados y consecuencialmente por la estratosférica pérdida económica y enlentecimiento del desarrollo social que cada amenaza materializada nos deja.

Estamos a punto de comenzar el invierno, la época con mayor amenaza de ocurrencia de eventos como la lluvia, viento, aluviones, heladas, etc. son tres meses que se avecinan y debemos estar preparados. Nuestros municipios deben implementar planes de protección civil acorde a la realidad local, efectuando medidas de mitigación en lechos de ríos, lagos, esteros, embalses entre otros. Además de tener claridad de cuáles son los puntos críticos dentro de la ciudad, para evitar o disminuir el llamado riesgo extensivo, aquel que por alta recurrencia pero bajo impacto es considerado emergencia común. Entonces…dejemos eso de que la letra entra con sangre para De Goya y el arte, nuestro aprendizaje y educación en protección civil y reducción de riesgo de desastres debe tener como principio las lecciones por aprender y aprendidas, porque créame, las fotos entregando cajas de ayuda o seguir en el discurso de que “gracias a Dios”….a los ciudadanos con el agua a un metro y medio de altura en sus casas no les sirve.





“Hoy Podemos Prevenir y Mitigar…Mañana es Tarde”





(Miguel Parada Castro

Psicólogo de Emergencias

Diplomado en Planificación y Gestión del Riesgo de Desastres)