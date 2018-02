Opinión 27-02-2018

La Ley del Rifle, La Ley del Volante

Juntar monedas para comprarse un tocomocho o, si es posible, que se lo regale papi, es un sueño de muchos en esta sociedad donde ir sobre cuatro ruedas suele ser símbolo de estatus. No importa que nuestros pequeños pueblos no soporten ya la congestión o el exceso de gases circulantes, la cuestión es ir lo más rapido posible en la escala social hacia ninguna parte. Dejando de lado, obviamente, a aquellos que necesitan contar con un móvil para desarrollar su vida o como herramienta de trabajo, un importante porcentaje anhela la confirmación de su existencia a través de la triquiñuea de la posesión de artefactos, dentro de los cuales los reyes son las latas motorizadas.



Y es aquí cuando se entra en un terreno ciertamente preocupante. Nuestra sociedad se ve a menudo deteriorada por muchas almas enfermas cuya disconformidad contamina las relaciones y hace más difícil la existencia del resto de los semejantes. Para nadie es un misterio que la mala conducción se ha convertido en una verdadera epidemia. Los accidentes del tránsito constituyen una de las principales causas de muerte en Chile y el mundo. Alguien declaró, con estadísticas en mano, que tener un percance en la carretera es más probable que padecer un accidente en una travesía aérea. Sucede que los viajes en avión están estrictamente controlados y monitoreados, amén de la ultra fina selección de los pilotos y personal aéreo. Anda tú a considerar la forma como se entregan las licencias de conducción o la manera en que innumerables usuarios de vehículos grandes y chicos se manejan por las calles de este adolorido país, donde hacen y deshacen a menudo sin vigilancia alguna.



Juntemos esa realidad con la calidad mental en que se encuentra un importante número de propietarios de vehículos y lograríamos explicar en gran medida esa bomba de destrucción masiva que son los accidentes del tránsito. Inseguridad, desequilibrio, descontrol, permisividad y negligencia.



Por otra parte, este flagelo no solo lo sufre gente inocente en los caminos y autopistas. Es cuestión de pasear solo un poco por los barrios residenciales de Linares, para verificar el gran abandono en que se encuentran y expuestos a la acción de inescrupulosos y desquiciados, llamémosles "conductores", que convierten sus pasajes en pistas de carreras y escenarios para sus acrobacias. Hace un tiempo, un distinguido ciudadano de esta ciudad, fue víctima de un lunático que circuló desde la plaza hasta Yumbel en forma absolutamente demencial, subiendo finalmente a la acera, donde su víctima desarrollaba sus actividades cotidianas. Vaya desde aquí un homenaje y solidaridad para todas las personas que han visto afectada su existencia, sus bienes e incluso sus mascotas, a causa del complejo de inferioridad de individuos que necesitan arrastrar por el mundo sus taras y dificultades de autoafirmación.



En fin, así como en USA se discute acerca de la cuestionada libertad para portar armas, en nuestra realidad se abre la posibilidad de discutir la posibilidad de que cualquiera se siente detrás de un volante. Si los exámenes psicológicos se aplicaran en serio, muchos de los desastres y desgracias disminuirían y nuestra sociedad sería más feliz. Para ello, sin embargo, habría que esforzarse por superar los niveles éticos y de responsabilidad existentes y no tener miedo de tocar algunos intereses de las grandes empresas automovilísticas, cuyo objetivo es vender, sin consideración alguna con la calidad de vida de los pueblos y sus ciudadanos.





Juan Gajardo Quintana