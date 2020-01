Opinión 03-01-2020

La llave

Buscando tu amor perdido,

me encuentro con las aves haciendo sus nidos,

cuando los horizontes me cercan, y…

mi imaginación no se atreve

a ver más allá…

que me dice, tal vez, estás detrás

o muy cerca, no lo sé

pero tú tienes la llave, y…

sólo la tienes que hacer girar,

porque no estoy cerca de ti,

ni del brillo de tus ojos,

sino, cual susurro, traspasar tu cuerpo

y hacerme tuyo, pero no quieres

hacerla girar, y…

yo sigo rodando sin sentido

lejos y más lejos de tus labios

que no pronuncian mi nombre

ni enviar un beso perdido

como desafío, para atraparlo verso a verso,

sigo pavimentando el camino, y…

que tú no te atreves a transitar

para encender apagados fuegos

y encantar así tus sueños

pero sigues con la llave en tus manos

sin querer hacerla girar…¡tan fácil se ve!

o tan difícil a la vez

para permitirme entrar, y…

tú, errante y escondida

aún sigues con la llave…

para enloquecer mi vida.





(Carlos Cabezas Gálvez

Escritor y ensayista)