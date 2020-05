Opinión 09-05-2020

La madre olvidada



Tras la ventana, Dios mío

al igual que otras tantas ventanas

como duele Señor

los deseos de amor

en esos ojos secos,

de auroras desveladas,

vacías , sin mañana.



Como mueren en vida las madres

en silente dolor

Eternizando el parto

que por siempre

cual cruz les dejaran.



Mis hijas, ya son madres,

tanto tardan mis hijas que no vienen,

como duele tu ausencia

como sufro

y se alargan mis tardes.



Mis hijos, a, mis hijos,

a veces, a veces me recuerdan,

a veces cuando pueden

dos monedas por minutos,

me llaman.



Los nietos, sí, los nietos,

enfermizos, llorones, atrevidos,

olvidaron cuanto amor y desvelos

recibieron de la que usaban de ¨ nana¨,

ellos, hoy caminan sus amores

por calles y plazas

sin querer visitarla.



En eternas horas enclaustrada

mantiene la angustia entornada,

esperando visitas que tan feliz le harían

para acortar el tedio de la tarde,

tan vana , y sin vida.-



Las piadosas manos de su alma

amasaron el pan nuestro cada día,

hoy vacías, moradas , las retuerce

llenas de ausencias,

de haber sido la madre tan querida.-



Como duele Señor, ese amor que se agranda

Mientras muere,

y esos ojos tan secos

que nos llaman.



Cruje la puerta, su rostro se ilumina,

¿quién viene?

Cual oración

el viento revoletea,

besa su rostro

y pasa.-



Retuerce sus manos vacías,

ya no lloran sus ojos,

llora su alma,

mientras muere;

La Madre Olvidada.











(Oscar Mellado)