Opinión 09-09-2018

La Maestra Herna Pinochet Cuello: Nostalgia de nuestros antiguos Educadores

A una avanzada edad ha fallecido una gran educadora chilena o, mejor, una verdadera Maestra: la señora Herna Pinochet de Villagrán, legitimo orgullo de la educación pública linarense.

Hija predilecta de las antiguas e inolvidables Escuelas Normales, entre las cuales fue y será por siempre Gabriela la reina ejemplar de todas ellas, siguió doña Herna por aquel sendero lleno de espíritu e ideales sin que nunca tastabillaran sus pasos, sembrando en el alma y la mente de cientos de niños nuestros, no la ruda y mera instrucción de un saber determinado, sino las semillas de los grandes valores de humanidad que son los únicos que permiten, mucho más alto que los conocimientos específicos, la formación de personas íntegras y nobles, de auténtico valer ciudadano.

Mucho de la feliz siembra de la señora Herna fue hecha sobre mi vieja tierra de Abránquil, de cuya humilde Escuelita rural, en aquellos años de 1950, fue su joven directora.

Sucedió en este cargo a otras grandes educadoras , como doña María Baeza de Mahú y, al ser trasladada a Linares, fue sucedida por doña María Luisa Monsalve. Todas ellas maestras ejemplares, de imborrable recuerdo.

La escuela pública de Abránquil, en su tiempo, no era más que una casa campesina de adobes y ladrillos en el piso, ubicada sobre el camino a Yerbas Buenas, en “la vuelta” o recodo de la casa Basoalto, donde entonces vivía la Familia Lamadrid, uno de cuyos hijos alcanzaría con el tiempo gran figuración en el periodismo nacional.

No alcanzó doña Herna a conocer la nueva y mejor construcción del edificio actual que, como tantas otras cosas, nuestra comunidad debe a don Carlos Ibáñez. Nada había de escuela propiamente en la vieja casa que aún permanece felizmente de pie, resistiendo con hermosa dignidad al tiempo. Era esa escuela no más de dos o tres grandes piezas altas, muy frías y algo oscuras, que ella iluminó con ese halo misterioso que se desprende del alma de las grandes personas espirituales.

En esa escuelita, donde no pocos niños llegaban a “pié pelado” en pleno invierno, recorriendo grandes distancias, cruzando potreros, desprovistas de todo camino, con “pantaloncitos de mezclillas” y las niñas con humildes vestidos de “osnaburgo”, tuve yo la dicha de aprender en 1952-1953 mis primeras letras, de la mano de la señora Herna.

Ella, como doña María Luisa Monsalve algo más tarde, hacían parte del círculo más íntimo y querido de doña Leonor Ferrada, esa tía a quien “Dios no le dio hijos pero sí el diablo sobrinos”. Uno de estos últimos me tocó en suerte ser yo mismo que, en realidad, fui uno de sus nietos, marcado por el destino para seguir su huella abranquilina.

Le debo, pues, a la señora Herna nada menos que el saber leer y escribir, el mayor capital cultural que un niño adquiere en sus primeros días. Es decir, le debo el depósito inicial de todo cuanto más tarde pude llegar a ser como persona.

Pero, en realidad, le debo mucho más. Le debo en mi conciencia el saber en qué consiste un auténtico educador; le debo el respeto íntimo y sincero que siento por todos ellos; le debo mi admiración por las Escuelas Normales; le debo el ideal (hoy tan lejano por desgracia) de lo que se quisiera por Educación Chilena para nuestros niños y juventud.

Sirvan estas pequeñas letras de su ya viejo alumno de primaria, como testimonio de gratitud y reconocimiento a su Maestra de infancia.

Pienso que, para cada persona, junto al amor por sus padres y abuelos, no hay otro que pueda comparársele – al tornar los ojos de la conciencia hacia su niñez – que aquél amor que con el paso del tiempo se despierta al comprender cuán importante pudo ser el ejemplo del maestro o maestra que tomándole de la mano le puso sobre el sendero de las virtudes.





(Luis Valentín Ferrada V.)