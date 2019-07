Opinión 31-07-2019

La magia de las bellas artes

Una excelente noticia es el anuncio de que se comenzarán los trabajos de restauración en la Casa de la Cultura de Linares. Estaba demasiado descuidada asilando toda clase de habitantes transitorios indeseables que deterioraban día a día la infraestructura destinada a fomentar el acervo cultural de la ciudad. Un verdadero fantasma azul enredado entre los añosos árboles de la Alameda, dormido en el olvido por la fetidez y el maltrato.

Es justo y necesario experimentar algún aliciente que promueva la inquietud por observar una pintura, oír detenidamente una pieza musical, asistir entusiasta a una obra de teatro, presenciar la actuación de un grupo folklórico, etc. alimentan la mente y fortifican el espíritu para la nacencia de la simiente creadora que , a veces, permanece dormida dentro de los seres y solamente se requiere un pequeño estímulo para dar origen a un sinfín de aptitudes prestas a desarrollarse en un medio adecuado. Para niños, jóvenes y tercera edad es necesario darles la oportunidad de participar dentro de un conglomerado de actividades para experimentar lindas sensaciones rayanas a la alegría y la creatividad. Finalidad: disfrutar la vida.

Cómo empezamos a interesarnos por las bellas artes?

Me atrevo a relatar una experiencia personal, para graficar el asunto: Hace muchos años, cuando perdí a mi madre, hubo días totalmente grises, mi alma enclaustrada en el hermetismo del dolor dependía solamente de una pequeña luz que venía de alguna melodía. Como para distraerme comencé a ordenar cosas y descubrí una casete que contenía arias de ópera: Pavarotti y la Sutherland. Al oír la música sólo me pareció familiar “El Brindis” de La Traviata de Verdi. Las demás arias resultaban hasta tediosas pero dejaba girar el aparato para descubrir el porqué de su fama y prevalencia en el tiempo. Transcribo un párrafo publicado muchos años atrás que rescaté de un diario, que me interpreta fielmente: ”Quizás sea cierto que empezamos a comprender una obra cuando podemos recordar siquiera una parte de ella. Mientras más compleja o abrupta sea, mayor número de veces necesitaremos oírla para que nuestra memoria pueda comenzar a atesorarla y hacerla participar en nuestra vida interior”.(Carlos Poblete Varas). Y ES LA GRAN VERDAD. Una vez que hemos familiarizado nuestro oído a los dulces acordes, la incomparable sensación de emoción, bienestar, serenidad, compañía; recuerdos, lindas vivencias en un todo deslizado desde un simple aparato emisor. El espíritu se eleva más allá del infinito y la emoción invade todo el ser como renovando cada célula con la maravilla de esa armoniosa mezcla de notas musicales.

Sentí gran complacencia en una visita al Teatro Municipal de Santiago, había mucha juventud, mucha gente sencilla y modesta, como yo, teniendo al alcance el poder disfrutar de una ópera en vivo. Personas que no pertenecen a la elite de la ciudad y que viajan desde provincia para ver y oír el gran espectáculo. Ya no es necesario ir de frac (los varones) y de abrigos de piel ( las damas), porque el arte es para todos y al alcance de nuestro escuálido bolsillo. Lo triste es que por las noticias he sabido que hay gran desolación en los trabajadores que han despedido de ese centro cultural por la mala administración que ha ocasionado cantidad de deudas. Gente tan valiosa perdiéndose en la cesantía. Es como para llorar a gritos. Hay un gran vacío por la ausencia de su preciado aporte a las artes nacionales. No todo es ganar dinero y tener grandes empresas, también hay que dar cabida a incentivar las bellas artes en el ciudadano e inculcar en los niños la sensibilidad por la belleza en todos sus matices.

Afortunadamente, de vez en cuando se puede viajar a Talca a presenciar representaciones musicales y sus intérpretes son, en su mayoría, connacionales cuyos registros de voces no tienen nada que envidiar a los extranjeros, una actuación impecable a la altura de las performances foráneas.

Todo esto lo expreso desde el punto de vista de una persona ignorante en muchas cosas, que no cuenta con los medios para dar rienda suelta a sus sueños pero que es capaz de interpretar el ansia por rescatar espacios culturales para beneficio y deleite del ciudadano común, que no disfrutamos estas cosas porque las ignoramos y sí, abiertamente damos por hecho que es mucho lo que hay por ver, aprender, conocer. Como explicó Confucio 500 años antes del nacimiento de Jesucristo: “Reconocer que no sabemos lo que ignoramos, es conocimiento”. Hay bastante material para hacer que la futuras generaciones que se identifiquen con los verdaderos valores que prevalecen para una mejor calidad de vida, sin mayores costos, por ejemplo: Comenzar por familiarizar a los niños con buena música desde los jardines infantiles. Además infundirles el gusto por las artes y la agradable convivencia con el apoyo tecnológico para explicarles, de manera entretenida, gratas historias combinadas con mitología y cuentos de infancia. Así , paulatinamente se interesarán en diversas materias sin perder la atención y que despierten su curiosidad por saber un poco más de todo.

Que la restauración de la Casa de la Cultura dé pie a una etapa de grandes actividades culturales al alcance de todos, a la par con la función de nuestro hermoso Museo, cuya labor es bastante meritoria, que haya exposiciones de obras hechas por linarenses, que haya cursos literarios, de pintura, de música, de teatro. Que no existan obstáculos para realizar actividades para incentivar a los jóvenes a entender y comprender el arte en todas sus expresiones, así la vida les llenaría ese gran vacío que sienten al llegar a una casa donde no están sus padres porque trabajan, porque así es la dinámica de la mayoría de las familias, pero se entretendrían en un buen libro, oír una buena música o simplemente contemplar una pintura. Así se ampliaría su avidez y curiosidad natural para encontrar sentido y responsabilidad ante la vida.

.No son palabras al viento, ni pensamientos cursis , sino una modesta opinión que puede servir de algo.





(Tily Vergara)