Opinión 09-03-2017

La mala leche

En algunos países están prohibidos los predicadores callejeros. No hablamos de la intolerancia de los países musulmanes u otros que por motivos políticos reprimen la religión, sino en nuestra propia América y por motivos ajenos a los mencionados. La razón reside en la incomodidad que experimentan los transeúntes el escuchar ser tachados de pecadores y de tener posibilidad de terminar en el infierno. Es decir, las prédicas alteran su tranquilidad de conciencia y les produce desasosiego. Dejando de lado el tópico del infierno, el tema de la maldad intrínseca de la especie humana, es una materia abandonada ya en la discusión, por influencia del humanismo y las ciencias de la conducta, ya que estas últimas hurgan y encuentran explicaciones racionales al comportamiento humano considerado nocivo o peligroso para el propio individuo y la sociedad. Pero la razón profunda radica en que a nadie le gusta que lo califiquen de malo o malvado, o todas las gradaciones que pueda tener ese adjetivo. Por otra parte tales calificativos se estima que afectan el desarrollo adecuado de los individuos y perjudican su educación.

En todo caso, es curioso que sean los más connotados escritores quienes constantemente a través de los siglos nos estén recordando nuestras bajezas morales y lo malos que somos con nuestros semejantes y contra la naturaleza, en general. Más encima, tales autores son presencia obligada en las carreras de letras y en la bibliografía recomendada para las escuelas. Además, si miramos a nuestro alrededor, es inevitable que nos preguntemos de dónde sale tanta avaricia, latrocinio, pendencias y la larga serie de perniciosos hábitos que han caracterizado la humana sociedad.

Ya en los críos descubrimos egoísmos y crueldades que el paso de los años solo contribuye a aumentar y el estilo de crianza, sobre todo el actual -donde generalmente los padres corren a satisfacer las mínimas exigencias de sus pequeños- lo consolida y lo establece como un patrón definitorio.

La presente discusión tiene obviamente miles de años, desestimada en la actualidad por las corrientes, como ya dijimos, humanistas y la visión optimista de la sociedad. Por desgracia, a nuestro alrededor se suman los hechos lapidarios que desarticulan esa visión. Tanto los gobernantes –recién Bush declaró que no se arrepiente de nada de los que pasó en Afganistán e Irak, matanzas y destrucción, como producto de las invasiones de USA – como el ciudadano de a pie, se muestran ensimismado en tus personales intereses, sin tiempo de apreciar la grandeza que se puede encontrar si sale un poco más allá de sus reducidos esquemas mentales. Pareciera que esto no tuviera visos de solución, más aún con una sociedad enfrascada en el hedonismo, el hiperconsumo y la satisfacción rápida de los caprichos más básicos. ¿La educación? En esta última prima el facilismo, la permanente improvisación y el adiestramiento para calificar dentro de cuestionables rankings.

Si queremos tener alguna esperanza, asumamos el carácter trascendente de la vida humana, retomemos antiguos principios y valores y transmitámoslos a las nuevas generaciones. Recuperemos el respeto por el prójimo, por la naturaleza, por los animales y desechemos en alguna medida las modas peligrosas, disfrazadas de supuesta libertad, siendo intolerantes con lo que es necesario serlo.



(Juan Gajardo Quintana)