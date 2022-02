Deportes 08-02-2022

La maquinita albirroja comenzó aceitar sus piezas para temporada 2022 Jugadores y Cuerpo Técnico fueron recibidos por el alcalde y presidente de la institución



Llegó el momento, los albirrojos iniciaron las prácticas con miras al torneo de la Tercera División. El polideportivo Tucapel Bustamante Lastra, fue el epicentro del regreso del estratega Luis Pérez Franco. De acuerdo a lo manifestado por el técnico estos días serán para pruebas para los jugadores “estoy contento de estar de vuelta en esta bella ciudad, donde la gente es muy apasionada con los colores de la institución. La verdad que estamos muy motivados, vienen chicos de Santiago, Lautaro de Buin, Trasandino, queremos conformar un plantel competitivo, para poder enfrentar este torneo. El año pasado no fue bueno en lo deportivo. Es de esperar que estemos a la altura para un torneo que parte en el mes de abril y la Copa Chile, que sin duda será muy importante para la ciudad, jugadores y cuerpo técnico”.

Uno de los jugadores que regresa para ponerse una vez mas la camiseta del “Depo” es Alejandro “conejo” Muñoz “fue muy bueno el primer entrenamiento, buscando la identidad que el técnico quiere. Por eso como elemento de la zona, hacer un llamado para que todos se hagan socios. Este año queremos lograr el objetivo de buscar el ascenso”.

Un dato el comienzo de la maquinita albirroja, contó con la presencia de 19 jugadores de la región, y el resto de diferentes clubes de Tercera División. En total los que iniciaron los trabajos fueron 33, de los cuales deberían quedar 25.

El edil Mario Meza Vásquez, les dio la bienvenida motivando a los rostros nuevos para que defiendan con orgullo los colores albirrojos “estamos muy felices de contar nuevamente con el técnico Luis Pérez Franco, y por supuesto que el llamado a los jugadores que no son de casa, disfruten del cariño, la hospitalidad de los linarenses y que dejen todo en la cancha para lograr las metas, dejando claro también la tranquilidad en lo económico que es fundamental para estos desafíos”.

Polémica

En el diario de circulación nacional La Tercera, apareció una nota que criticaba las bases del campeonato de la Tercera División, que este año dejó fuera a los 5 excepciones sub 25 y poner como tope a la serie 1999, eliminado de la competición a los nacidos entre 1997 y 1998. La nota deportiva agrega que “frente a las nuevas bases, estos jugadores enviaron un comunicado público para dejar en claro su preocupación y molestia por la determinación. Hemos sido afectados directamente por la nueva reglamentación que es injusta, desproporcionada, arbitraria y abiertamente inconstitucional, que es desigual, discriminatoria y la cual limita el derecho al trabajo, dice parte de la carta. Es menester recordar que muchas de las 150 familias afectadas por esta determinación del presidente del organismo del futbol semi profesional.

Lo cierto es que los jugadores afectados y agrupados, están en vías de presentar un recurso con abogados, que exigirá la liberación total de los límites de edad con el fin de realizar un campeonato donde prime la competitividad deportiva y se valore el esfuerzo de cada jugador.



Gerardo Dominguez

Redactor Deportivo