Deporte 06-03-2019

La Maquinita albirroja se moderniza y lanzó oficialmente nuevo sistema para la venta de entradas

Misterticket se une al trabajo del retorno al fútbol profesional.

Una excelente noticia para los hinchas, socios y simpatizantes entregó el timonel del “depo” Marcos Álvarez. En un punto de prensa realizado en el teatro municipal entregó mayores detalles, precisando que “hoy damos a conocer este convenio que tenemos con la empresa misterticket, es de la región tiene sede en la ciudad de Curicó y hace tiempo viene trabajando con el teatro municipal de nuestra ciudad, y tomamos la determinación en pro de entregar un mejor servicio para nuestros socios, hinchas, simpatizantes y para la gente que va al estadio. Desde ahora iniciamos la venta a través de este sistema, lo que le permite a la gente comprar su ticket presencial y de manera virtual en la página web de misterticket. Quiero aclara que esto tiene un costo asociado al servicio de 500 pesos por ticket, lo cual se une a la tarifa que vamos a mantener, lo único que hay sumar son estos 500 pesos por el costo de servicio.

VALORES

Los precios de las entradas para la presente temporada serán de: Galería, $2000; Tribuna Lateral $3000; Block J $ 4000 y a esos valores se le agregan 500 pesos por el servicio. Sin embargo, hemos tomado la determinación en conjunto con esta empresa de tener un periodo de pre venta desde los días martes hasta el viernes para que el socio pueda adquirir su entrada con un valor de un 20% de descuento quedando de la siguiente manera: Galería $1500; Tribuna Lateral, $2500 y Block J $ 3.500.

MISTERTICKET

Nicol Escobedo, es la representante de esta empresa que entregó antecedentes de cómo funciona este sistema, señalando que “la preventa de entrada se realizara en el teatro municipal, de martes a viernes en horarios de 10 a 14 y 16 a 19 horas. Tendremos venta en efectivo y también se podrá cancelar con tarjetas de crédito o débito. Y en el estadio también se realizará la venta de entrada con dos horas antes del inicio del partido. Sin duda que esa medida facilitará a los hincha,s ya que no existirán las filas en el estadio, lo cual les dará mas facilidad de ingresar al Tucapel Bustamante Lastra. Sabemos que hay muchos hinchas del “depo” que son adultos mayores, les cuento que el sistema es super amigable y estaremos dispuestos para ayudarles y aclarar todas sus dudas”.

FUTBOL

En otra materia , el primer equipo ayer jugó otro partido de preparación para el campeonato de Tercera , donde el técnico Luis Pérez Franco no quedó conforme con el rendimiento ante la sub 19 de Rangers de Talca a pesar que los albirrojos obtuvieron un nuevo triunfo por 2 a 0 con anotaciones de los jugadores Bryan Portdflitt y Alejandro Muñoz , un jugador de 18 años delantero de la comuna de Colbún , del club Copihue Rojo y que quedó seleccionado de las pruebas masivas que realizó Deportes Linares .



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo