Opinión 01-02-2017

La mariposa herida

Llegó aquel mismo día en que Nenita Santos escuchaba en silencio rezos por su descanso eterno en el Convento del Buen Pastor. Temprano en el sitio de mi casa con sus alas blancas desplegó el suave vuelo con tristeza y adolorida, pues recién había salvado de aquella terroríficas lenguas de fuego en la pre cordillera de Linares, donde contempló con impotencia como se quemaban sus hermanas mariposas. Ella sufrió el derretir de una de sus alitas blancas con círculos celestes, negros, fucsia y un rojo sin nombre por lo hermoso.

Al desplegarse parecía flotar sobre la sonrisa tan dulce, transparente y bella de Nenita y si bien sabemos que las mariposas no hablan, aquella lo hizo con mi imaginación manifestando que sus lágrimas multicolores fueron derramas sobre las aguas del río Achibueno uniéndose con las del Maule llegando hasta el mar para que las olas cantaran música sobre las rocas en Constitución mitigando el dolor que aflige en su partida a los familiares y amigos.

El precioso ejemplar reposó su volar sobre unas hortensias enormes que cercan un camino en el sitio, opacando la belleza de éstas, pues su hermosura es superior y tan fina que parece el sollozo de Dios ante tanta tragedia en Chile. Al contemplarla tan hermosa y silente, tuve tiempo para recordar a Elena Santos Araya, aquella educadora que multiplicó semillas de ternura y amor en sus alumnos, colegas y amistades. Sus hermanos (mis amigos) y sus hijos, no me sintieron cerca de ellos, pero si estaba junto a mi amiga Nenita recordando cuando en el Colegio María Auxiliadora, hace muchos años compusimos una canción interpretada por su hija y el famoso Anuar Hirmas. Obtuvimos el segundo lugar. Aunque no me lo crea, subí al escenario e hice el bajo acompañando a sus hijos… Nunca rescaté el tema. Pero lo importante fue la alegría de Nenita. No interesa que los niños lo hayan olvidado. Lo importante es que ella hoy junto a los ángeles lo está cantando.

La bella mariposa a las 15:30 horas aproximadamente hizo abandono del lugar y en el Convento las campanas lloraban la partida de aquella mujer que con su sonrisa tierna y pura dejaba la paz en nosotros.

Lo que sí se sabe es que a sabiendas de lo que estaba sucediendo olvidé asistir al velatorio y misa-. Algo me detuvo… Aún me pregunto por qué.



(Carlos Yáñez Olave)