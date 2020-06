Deporte 05-06-2020

La mascarilla debe usarse siempre cuando andas en bicicleta



La Mutual de Seguridad refuerza las recomendaciones para el uso de este medio de transporte y que ha aumentado un 30% a raíz de los efectos provocados por la pandemia del Coronavirus.





La bicicleta se ha transformado en un medio de transporte relevante ante la necesidad de respetar el aislamiento social y descomprimir el transporte público entre quienes aún deben movilizarse por la ciudad.



Su uso aumentó un 10% tras el estallido del 18 de octubre y un 30% a raíz de la pandemia de covid. Es este mismo contexto, según explica Luis Alberto Stuven, gerente de seguridad vial de Mutual de Seguridad “es importante recordar que esta crisis también ha provocado ajustes en la forma de usar la bicicleta, incorporando criterios de seguridad sanitaria para proteger a sus usuarios de la pandemia”.



Siempre la recomendación es respetar las cuarentenas y el aislamiento social, pero quienes por tareas esenciales deben salir de casa usando bicicleta, es importante que estén atentos a estos consejos:





• Usa siempre mascarilla si sales al espacio público.

• Al ponerte la mascarilla, dedica tiempo a ubicarla de forma correcta y que no te incomode durante el viaje. Así evitarás tocarte los ojos, nariz o boca.

• No salgas en grupo y mantente separado a un metro de distancia de otro ciclista.

• Evita las zonas de aglomeraciones de ciclistas.

• No dejes que otros toquen tu bicicleta, ni toques las de los demás con las manos, ropa o botella de agua.

• Luego de usar la bicicleta, lávate las manos por 20 segundos con agua y jabón.

• Después de cada viaje, limpia la bicicleta al igual que un vehículo, sobre todo en zonas donde existe una mayor manipulación (frenos, manubrio, otros).