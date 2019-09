Opinión 08-09-2019

La Masonería opina sobre el “cambio climático”

Felizmente, no solo esta fraternal Institución, sino al parecer todo el mundo, ha tomado conciencia de los distintos fenómenos que están ocurriendo en nuestro planeta debido al llamado “calentamiento global”.

A juicio de las Naciones Unidas, el Cambio Climático, es el mayor desafío de nuestro tiempo y ahora más que ayer, nos encontramos en un momento decisivo. Desde pautas meteorológicas cambiantes que amenazan la producción de alimentos, hasta el aumento del nivel del mar, los efectos del cambio climático, son de alcance mundial y de una profundidad sin precedentes.

Situaciones como la profusión de temperaturas recorre este año 11 ciudades chilenas. Paris y Londres, durante este año boreal, los incendios de la Amazonía y Siberia y la creciente frecuencia y violencia de huracanes, ciclones y tifones en diversas partes del globo, han sido manifestaciones recientes del fenómeno del Cambio Climático ( ver editorial del Mercurio de 01.08.019).

Por lo mismo.,hacemos nuestro lo leído hace poco: “ NO es posible ni deseable retroceder a estadios anteriores del desarrollo humano” Todos de una u otra forma debemos tomar conciencia que de NO tomar las medidas necesarias ahora, el futuro de la vida humana y animal podría extinguirse.

Esta lucha no es de ahora .Años atrás fue creada la Organización meteorológica Mundial ( OMM) la ONU, y el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU, la IPCC. Así es como las Naciones Unidas a través de varios protocolos como por ej. el de Kioto, el Acuerdo de Paris, la Cumbre 2019 han hecho declaraciones y esfuerzos donde todos los países asistentes se han comprometido a bajar la emisión de gases contaminantes a través de diversas medidas.



Por todo lo anterior y aprovechando una reunión de Grandes Maestros de la Masonería Americana, han efectuado una Declaración pública, la que hemos leído en el “ Diario Masónico” que nos llega por la web. El titular dice: “ Los Grandes Maestros de las Grandes Logias, reunidos en Arica, con motivo de la Fiesta de Confraternidad 2019 y , de modo especial, para analizar fraternalmente los desafíos de acción Masónica inmediata, declaramos: La Masonería como institución ética y filosófica, que entiende que la emancipación del ser humano sólo es posible a través de la conciencia de si mismo y de su entorno, vive con creciente preocupación las consecuencias del cambio climático.

Año tras año, el clima se ha tornado más agresivo en distintas partes del globo y ya se observan claramente las consecuencias de ello, con la desaparición cotidiana de especies o poniendo en peligro la existencia de otras, a raíz de las alteraciones producidas en su entorno natural. A ello se agrega el costo humano y social que tiene el deterioro del medio ambiente sobre los sectores más vulnerables o sobre aquellas comunidades o países de frágiles recursos.

De no modificarse drástica y rápidamente las tenencias actuales, el calentamiento global terminará por acarrear graves consecuencias para la raza humana, así como para todas las especies animales y vegetales que nos rodean. Son infinitos los análisis científicos que determinan que este proceso es, esencialmente producto de la acción humana que, llevada por un consumismo desenfrenado, no comprende a cabalidad el impacto que ella genera sobre la naturaleza.

Continúa el art. expresando que “ ningún esfuerzo individual, comunitario o nacional, por muy profundo que sea, es suficiente para enfrentar esta amenaza de proporciones aún < inconmensurables>

Solo es posible hacerlo, si todos comprendemos el imperativo de trabajar, adoptando políticas y decisiones dirigidas a modificar las causas últimas de este proceso. En particular, “ una rápida transición de los sistemas de generación de energía , de producción y transporte basados en el uso intensivo del carbón o de hidrocarburos fósiles y en el abandono de prácticas productivas, incluso en el sector agrícola con serias consecuencias medioambientales.

Al respecto , recordamos la amenaza del actual Presidente norteamericano de abandonar el pacto firmado por su país llamado de “ Francia” so pretexto de no creer en un cambio climático producido por contaminantes ambientales, si no que son dichos cambios periodos por los que pasa la tierra Así es como hizo encender de nuevo las chimeneas industriales para producir más y más, dando trabajo a los cesantes.El Presidente de Brasil autorizó la quema de bosques, para el sembradío de productos agrícolas. Y pensamos ¿ ha tomado ya medidas nuestro gobierno para los llamados roces por los campesinos que efectúan años a año al término de algunas cosechas? Estos producen a veces algunos incendios que, este año serán peligrosos ,por la sequia que estamos pasando. Por otro lado ¿ se habrán implementado las brigadas aéreas de combate a los incendios y adquisición de nuevos aviones cisternas? Ojalá que sí, pues son preguntas de un total inexperto en la materia. Pero, esta materia es preocupación de todos, máxime cuando hace dos años la zona central ardió en el verano y……nos pilló desprevenidos ¿ o no?

Hoy, todos tenemos una justa preocupación dice la “ declaración Masónica” por los incendios que están arrasando a una buena parte de la Amazonía, en Brasil, Bolivia y Paraguay, pero que afectan al conjunto de los países de la región. Más allá de su valor como fuente de diversidad biológica y como uno de los mayores recursos de agua dulce del Planeta, la Amazonía es su pulmón.

Es responsabilidad de los Gobiernos de nuestros países poner límites a prácticas tan dañinas, como la quema o la deforestación incontrolada, pero es responsabilidad de toda la Comunidad Internacional advertir y sancionar una falta de control que afecta al conjunto de la humanidad.

Por lo cual y finalmente esta Declaración, hace un llamado a los líderes políticos, empresariales y sociales de todo el planeta, para que actúen con un criterio humanista y universal con miras a aprobar las medidas necesarias para asegurar la transición hacia economías resilientes y bajas en consumo de carbono, como señala el Acuerdo de Paris .

Finaliza la Declaración Masónica de Arica esperando que la celebración de la XXV Conferencia sobre Cambio Climático de la ONU ( COP 25) entre el 2 y 13 de diciembre de este año , en la ciudad de Santiago de Chile, constituya la oportunidad definitiva para establecer la estrategia mundial eficiente que permita evitar a tiempo, que el aumento de la temperatura media tenga para la humanidad y todas las especies vivas.

Por ende hace un llamado a todos los hombres y mujeres de nuestro continente, para que asuman en su conducta cotidiana, un compromiso consciente con el medio ambiente y · todo basado en la sobriedad, el respeto por los demás y por la naturaleza toda.





René A. Recabarren Castillo

Profesor Normalista