Crónica 17-01-2021

La medida comenzará a regir el lunes 18 de enero en Talca, Linares y Curicó Intendente Prieto dio inicio a marcha blanca e informó a automovilistas sobre restricción vehicular



En un horario que busca no perjudicar las jornadas laborales, desde las 09.30 hasta las 18.00 horas en Talca y Linares y desde las 09:30 y 17:30 horas en Curicó, no podrán circular vehículos cuya Placa Patente Única termine en: 0-1 (lunes); 2-3 (martes); 4-5 (miércoles); 6-7 (jueves); 8-9 (viernes). Además los números pares no podrán desplazarse los sábados y los impares, domingos.