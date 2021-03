Crónica 18-03-2021

La medida rige para comunas en Fase 1 y 2: De lunes a domingo comercio minorista puede funcionar hasta 20:00 horas



Esta información se enmarca en las nuevas medidas sanitarias, anunciadas por el Ministerio de Salud junto a la Subsecretaría de Prevención del Delito, para hacer frente a la grave situación epidemiológica por la que atraviesa el país



Ante las dudas de la ciudadanía, respecto a una publicación errónea que señalaba que los negocios solo podían funcionar de lunes a viernes, el Intendente Juan Eduardo Prieto, indicó que “efectivamente hubo un error en una gráfica, pero la versión oficial es la misma que hemos estado informando, que el cierre es a las 20:00 horas de lunes a domingo, los fin de semana, los servicio esenciales también pueden seguir cumpliendo la normativa del cierre que es a las 20:00 horas, eso sigue vigente y hasta que no salga un documento oficial del Gobierno, se mantendrá durante el mes de marzo”.

Estas nuevas medidas regirán solo por marzo, pero a fin de mes se analizará si se suspenden o prorrogan por más tiempo.

El Seremi de Economía, Matías Pinochet, indicó que “no ha cambiado en nada la norma general, la norma oficial es la resolución número 43 del Ministerio de Salud, la que no ha cambiado y pueden seguir funcionando los fin de semana los que son esenciales, porque están en cuarentena y el único cambio que hay durante el mes de marzo, la modificación que tuvo esta resolución es que es hasta las 20:00 horas. La intención es que la gente llegue a la casa antes del toque de queda”.





Las nuevas medidas anunciadas para comunas en Paso 1 (Cuarentena) y Paso 2 (Transición) del Plan Paso a Paso son:

Cierre de gimnasios, cines y casinos.

Prohibición de todo tipo de eventos con público.

Cierre de comercio minorista, restaurantes y atención al público a las 20:00 horas.

No se permite el traslado interregional.

Destacar que todos los comercios detallistas, restaurantes, análogos, cafés, almacenes, análogos y cualquier establecimiento de venta de bienes; si se encuentran en comunas en Cuarentena o Transición, sólo pueden atender público de lunes a viernes hasta las 20:00 horas.

De lunes a domingo, en cuarentena, y los fines de semana en transición; los supermercados, comercios detallistas y farmacias pueden abrir y dar atención al público hasta las 20:00 horas.

En tanto, los servicios de delivery tienen permiso para funcionar de lunes a domingo hasta las 00:00 horas en todas las comunas, independiente del Paso en el que se encuentren.