La “Mejor Profesora del Mundo” visita Chile

Se trata de Andria Zafirakou, británica, ganadora del Global Teacher Price, conocido como el Nobel de la Educación, es hija inmigrantes. Transformó su escuela, de uno de los barrios más pobres de Londres, en un modelo, aplicando metodologías innovadoras en sus clases y como directiva.

Por lo general mis Columnas en este diario se han referido a Linares, sus personajes, instituciones, hechos relevantes y en parte, a su acontecer histórico. Ahora haré una excepción, por mi condición de Profesor, con más de 50 años en esta profesión, cuyo desempeño como docente y directivo, siempre fue muy grata, iniciándome en la Escuela de Hombres N°1.¡Haber creado este Premio es digno de ser destacado!

Me motivó el amplio reportaje de la “Revista del Sábado”, del 9 de junio pasado, del diario “El Mercurio” sobre este Premio, su vida y trayectoria, como el anuncio de su visita a nuestro país, la que sin lugar a dudas tendrá trascendencia, al referirse a las motivaciones que hubo para alcanzar tan alto galardón, como a su experiencia que desarrolló en el aula con alumnos vulnerables, la mayoría hijos de migrantes de distintas nacionalidades, en uno de los barrios más pobres de Londres.

El Premio

Es conocido como el Nobel de la Educación y ella se lo adjudicó, entre miles de postulantes, por su metodología de trabajo con sus alumnos, su empatía y saludarlos a ellos en sus respectivos idiomas, al empezar las clases con un “hola” y otras expresiones propias de sus lenguajes.

Dice que lo hace en 35 idiomas, “pero eso no significa que hable todas sus lenguas”. El Premio, además de honores y homenajes, fue de Un Millón de dólares y lo dedicará a llevar artistas a las escuelas, para promover el arte entre los alumnos, para darles una formación integral.

Lo del saludo en su propia lengua, no fue lo único que realizó. Implementó horas extracurriculares para que los niños que no podían estudiar en sus casas, lo hicieran en el colegio y para ello creó un club, que fue exitoso, como otras actividades motivadoras, que tuvieron acogida en la comunidad.

Reconoce que siempre “quise se profesora de Arte y Textiles y de sentirse muy orgullosa de ello y le molesta que el arte deba pelear por un espacio en el curriculum y que sea la primera víctima de los recortes cuando hay déficit financiero.” Estima que de alguna forma este Premio, servirá para darle un impulso a las artes.

La importancia del Arte

Señala que en Inglaterra el Arte no es una materia realmente importante, pues es una sociedad centrada en la Economía y ello es un problema, pues las empresas, cada día ellas requieren a personas creativas, gente que pueda pensar fuera de la caja, encontrar distintas formas de resolver un problema, y eso es una herramienta que se desarrolla con el arte, con la música, con el teatro. El gobierno aún no entiende eso a la hora de preparar sus planes, pero espero que lo haga.

En esta entrevista agrega: “Creo que inglés, matemáticas y ciencias son muy importantes y desarrollan ciertas habilidades, pero también creo que otras materias desarrollan otro tipo de habilidades. Teatro, Educación Física te exponen a otros conocimientos, que también son muy importantes. Un niño debería exponerse a todas las materias” (equilibrio en el Curriculum y en sus Planes de Estudio, para lograr un desarrollo integral de los alumnos).

Aprender del alumno

Deseo ser la voz de los profesores, para que la sociedad entienda el tipo de personas que deseamos formar, pues se cree que profesores y alumnos en los colegios públicos son algo mecánico, que deben trabajar como máquinas y no es así.

Casada, con dos hijas de 7 y 9 años y ellas estuvieron “muy-muy orgullosas y entendieron porque la mamá nunca está en casa”.

Expresa que los profesores no pueden saberlo todo, es imposible, ni sentirse todopoderosos. Hoy los profesores, no deben tener miedo de que por las tecnologías de hoy, sus alumnos los sobrepasen en conocimientos, por eso hay que estar abiertos a aprender de ellos.

Mi opinión y nuevo Concurso

El lunes 11 de junio Andria Zafirakou, de visita en Chile, invitada por la “Revista del Sábado”, dio una charla en un Centro de Eventos en Providencia, organizada por “Elige Educar” y con seguridad tuvo numeroso público, dado su nivel alcanzado en el plano educacional, tema éste que es motivo de preocupación en el mundo de hoy y nuestro país no es ajeno a ello. Durante su estadía se reunirá con Profesores, será recibida por Rectores y Universidades y autoridades del Mineduc.

Las realidades sociales y económicas entre los países, son diferentes y cualquiera pudiera pensar ¿cómo es posible que en Inglaterra, país desarrollado pueda tener en su capital barrios pobres como el señalado en este Premio?. Existen en todos y allí estuvo el “secreto” de ella para lograr este Premio Nobel en la Educación, junto a su carisma y vocación por enseñar.

En Chile y en Linares existen barrios y sectores rurales vulnerables, donde la labor que realizan los profesores es altamente valorada por las comunidades y esta visita, como su experiencia, sirva de estímulo en sus desempeños, señalando que la calidad en la educación se logra, desde el aula y no con discursos y buenas intenciones, siendo un proceso permanente en el tiempo. ¡A los profesores y sus innovaciones hay que estimularlos y apoyarlos!

Es así que Global Teacher Prize Chile abrió el Concurso para postular que vence el 29 de julio, el cual cumple su tercer año en el país y es organizado por Elige Educar Chile (www.gtpchile.cl). A nivel nacional lo han ganado Eligio Salamanca, Profesor de la Escuela de Quelhue (Pucón) y Eduardo Cortés de la Escuela Industrial de Quillota. Ambos se adjudicaron 10 mil dólares y fueron postulados al Premio Mundial (“El Mercurio”, 11 de junio 2018). ¿Habrán Profesores de Linares que presenten sus Proyectos de aula para este Concurso?

(N. del A. Extracto “Revista del Sábado” de “El Mercurio”, del sábado, 9 de junio 2018 e informaciones de este diario del lunes, 11 de junio, sobre este Concurso).



Raúl Balboa Ibáñez

1.- Andria Zafitakou, recibiendo el Premio como la “Mejor Profesora del Mundo”, equivalente al Premio Nobel de Educación.