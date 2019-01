Opinión 14-01-2019

La migración en el mundo y en Chile

Escribir, conversar sobre “ migración” hoy en día es un tema de permanente actualidad que, paulatinamente irá perdiendo interés, por el freno que se está poniendo a la llegada de nuevos entes foráneos, máxime si son de color y usan un lenguaje distinto al nuestro.

Razones humanitarias y no otras, hicieron que el Gobierno pasado aceptara la llegada a nuestro país de personas con nacionalidades e idiosincrasia, distintas a la nuestra.

Pero, históricamente sabemos que la llegada de inmigrantes a nuestro país no es un hecho nuevo. Desde el siglo XVIII adelante, llegaron a estos lares primero los Vascos, Andaluces y Españoles. Luego, Colonias de alemanes e italianos ( centro y sur de Chile). Posteriormente Palestinos, Judíos y muchos de países sudamericanos: peruanos, bolivianos, ecuatorianos ,entre otros.

Cuando los emigrantes llegaron a Chile, llegaron con la idea de quedarse ( salvo los sirios que recientemente que desean volver a su país de origen) e integrarse a nuestra sociedad.

La emigración ha sido un fenómeno que siempre ha estado presente en Chile, esperándose que el año 2023 alcanzaran un millón, cantidad ya superada el año pasado. La capacidad de adaptación es palpable en nuestro continente para los emigrantes, no así en la propia Europa. Sin embargo esa misma capacidad, ha distorsionado el lenguaje de éstos. Preguntémonos al respecto: ¿ Cuántos chilenos de origen palestino, italiano ( por nombrar solo algunos) y en nuestra propia ciudad hablan hoy con fluidez la lengua de sus padres, abuelos? Poquísimos…….

En Europa en cambio, existen Colonias, donde se habla solo el turco, español, la lengua materna. A veces, una cosa trae a otra y lo digo con respeto. Aquí siempre ha existido una Colona española. Hoy dueña de uno de los más hermosos campos deportivos y edificio moderno, por lo demás muy confortable. ¿ Porqué otra Colonia no ha sido capaz de realizar ese mismo proyecto? Quizás son menos o también menos sociables…..pero, que tienen capacidad económica……..si que la tienen.

En todas mis crónicas y nunca dejaré de repetir que a través de art. de prensa, radio, tv. debe observarse el principio de siempre tratar de entregar un mensaje y sobre todo cultura y nunca observaciones subjetivas sobre un tema en cuestión, pues las opiniones personales, deben ser “ personales” y son los demás , los lectores los que deban dar una opinión al respecto de lo leído.

Por todo lo anterior, esta vez centraré mi comentario sobre “ Historia de las migraciones en el mundo” tema que gentilmente me hicieron llegar mis fraternos amigos Fernando Carter, H. Andrade, Pedro Marambio y Rafael Raga, desde un Comité de Estudios de Santiago.

En una parte señalan textualmente: “ La inmigración es tan vieja como nueva. El espíritu inquieto de los seres humanos, es un espíritu que le ha acompañado siempre” Sabemos que antes eran llamados “ nómades, hoy “ emigrantes”. Sin equivocarnos podemos pues decir que, toda la especie humana o es inmigrante o es descendiente de migrantes.

Ya es un hecho indiscutible que el hombre como tal nació en África hace 150 mil años y ellos nunca dejaron de emigrar, existiendo evidencias de esos homínidos en Europa occidental, Australia y Siberia central. Y hace un poco más de 15 mil años atrás cruzaron hacia el continente americano y finalmente colonizaron las islas de la Oceanía.

Por consiguiente muchas partes habitables del globo terrestre han sido ocupados, divididos y redivididos muchas veces por distintos grupos de migrantes humanos. Al respecto, estuve, conocí y fui regalado años atrás en un lugar de Ecuador ( llamado Valdivia) donde los arqueólogos aseguran que fue el lugar donde llegó por primera vez migrantes “ chinos” por razones que algún día daremos a conocer. Llegaron antes que los vikingos y mucho antes que Colón. ¿ Sabe Ud. del asentamiento humano de Monte VERDE en el sur de nuestro país, de donde procedían, fueron los primeros habitantes en el continente americano, como se comprueba? Le dejo esta tarea estimado lector, como cultura general……..

Como conclusión podemos afirmar que el fenómeno de las migraciones es connatural en la especie humana e incluso afirman los expositores ates nombrados “ es algo característico en todo ser vivo el nomadismo, peregrinaje, expediciones, colonialismo, ya sea por nuevas condiciones climáticas, enfermedades, guerras, hambrunas, problemas que muchas veces fue el mismo hombre el protagonista de esos situaciones.

Asi es como en varios períodos históricos ( hay evidencias) que la pobreza, violencia social, colapso de algunos regímenes políticos, algunas civilizaciones han sufrido modificaciones multitudinarias y….contra la voluntad de los demás desprotegidos.

¿Porqué últimamente llegaron Sirios a nuestro país? Por guerra fratricida en su país de origen. ¿ Haitianos, Dominicanos, Peruanos, Ecuatorianos y últimamente Venezolanos? Por placer, hambruna,menor represión, mayor bienestar? Ud. amigo mío, bien lo sabe……

Se estima que entre los años 1500 a 1800 casi más de 12 millones de africanos cruzaron a la fuerza el Atlántico ( y tratados como esclavos).En el siglo XX más de 45 millones de personas se dispersaron por Europa a causa de la Primera y 2º Guerra mundial. A partir de 1950 se ha registrado un proceso migratorio de grandes dimensiones en el llamado Tercer Mundo ¿ Causas? Creo que Ud. bien las conoce .Pronto volveremos a conversar sobre este interesante tema netamente histórico- cultural., si constamos que existe interés al respecto.

NOTA: Últimamente leímos que el volumen 2018 “ Anales del Instituto de Chile” se ha dedicado a las migraciones, con especial énfasis en aquellas que han tenido a Chile como destino.





René A. Recabarren Castillo

Profesor Normalista