Crónica 24-02-2022

La millonaria inversión del Gobierno Regional que permitirá construcción de los Cesfam de Maule, Linares y Vichuquén

La Gobernadora Regional Cristina Bravo, informó que en la sesión del Consejo Regional, se votó esta iniciativa, que no fue priorizada para este año 2022 por el Ministerio de Salud y que significará una inversión de más de $20.251.755.000 y que tendrá a más de 65 mil maulinos beneficiados.



La Gobernadora Regional del Maule, Cristina Bravo, informó que el Ministerio de Salud respondió a la solicitud formulada por el Gobierno Regional, en la que se pidió cambiar la fuente de financiamiento y costear la construcción de los Cesfam de Maule, Linares y Vichuquén, ya que no fueron priorizados para su financiamiento por parte de la cartera ministerial.

Es por esto que en la última sesión del Consejo Regional del Maule, se aprobó el financiamiento para la reposición y relocalización del Cesfam Oscar Bonilla en Linares, importante centro de salud que ha quedado pequeño para atender a los 32 mil linarenses que son usuarios del recinto de salud, el proyecto tiene un costo de $7.819.818.000; también se aprobó la construcción del Cesfam Maule Norte en Maule, el que beneficiará a más de 30 mil usuarios y que tiene un costo de $7.645.171.000 y finalmente la reposición y relocalización del Centro de Salud Familiar de Vichuquén con una inversión de $4.786.766.000 y que tiene más de 2 mil 700 beneficiarios directos.

“Afortunadamente el Ministro de Salud nos autorizó a cambiar fuente de financiamiento para estos Cesfam. Este fue un compromiso que asumimos con los 20 consejeros regionales, porque la Dipres y el Ministerio de Salud no lo priorizaron, así que en la tabla de este martes, vamos a votar estos Cesfam”, indicó Cristina Bravo, Gobernadora Regional del Maule.



Alcaldes agradecen gestiones del Gobierno Regional

Recordemos que durante el mes de enero, la Gobernadora Regional Cristina Bravo envío un oficio al Ministerio de Salud, para financiar estas importantes iniciativas para las comunas de Linares, Vichuquén y Maule.

“Estamos muy contentos, llegamos a esta reunión con la Gobernadora a conversar de distintos temas, y ella nos informó que nuestro Cesfam tendrá financiamiento, sin depender del Ministerio de Salud, así que se pondrá en tabla estos 4 mil 500 millones para la construcción de nuestro Cesfam, que la próxima semana va en la tabla del CORE”, indicó Patricio Rivera, Alcalde de Vichuquén.

Por su parte Luis Vásquez Alcalde de Maule agregó, “nos vamos muy contentos de esta reunión, porque vamos solucionando los problemas que teníamos, muy contentos porque veo que el Cesfam de Maule Norte ya será una realidad, porque el financiamiento pasa a tabla del Concejo Regional, ojala que nos entreguen los recursos, para empezar la construcción y entregárselo a la comunidad”.