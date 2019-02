Política 20-02-2019

La Moneda: Afectación de incendios forestales es "un tercio del promedio de los últimos cinco años"

El Presidente Sebastián Piñera entregó un balance de los incendios forestales que han afectado al país durante esta temporada, señalando que se han registrado 4.527 siniestros que han afectado 55.316 hectáreas.

El Mandatario aseguró que en este último punto "tenemos un tercio del promedio de los últimos cinco años, lo que obedece a la preparación en combate de incendios". En esa línea, recalcó que hay disponible 121 aeronaves, y 7.380 brigadistas, "lo cual es el doble de lo que teníamos el año pasado, nos preparamos con anticipación", agregó.



Respecto a Aysén, donde se desarrolla uno de los incendios más grandes y más difícil de controlar, el Presidente dijo que "quiero compartir una buena noticia, en estos momentos está lloviendo en Aysén".

"Efectivamente hay un incendio que ha afectado 15 mil hectáreas, es una zona de difícil acceso, muy montañosa y muchos roqueríos. Estamos combatiendo con mucha fuerza y afortunadamente está lloviendo", reiteró.

El Mandatario enfatizó que "no estamos basados sólo en la meteorología, al día de ayer había ocho aviones combatiendo el incendio. El Gobierno ha actuado con urgencia y poniendo todos los recursos disponibles". Y recordó que "no sólo estamos enfrentando emergencias en la Región de Aysén. Por tanto, ha sido un verano de combate sin cuartel y no nos hemos descuidado de la Región de Aysén". Asimismo, recordó que el incendio de Torres del Paine de 2011 "se demoró meses en apagarse".