Opinión 27-12-2018

La Morelia

La Morelia era -por lo que recuerdo de mis años de infancia- una mujer maciza, de unos 35 años, de anchas caderas y de senos de bruta belleza. Su boca siempre pintada de un carmín fuerte, y su amplio vestido de tela sedosa era un conjunto magnífico para despertar curiosas pasiones entre los niños que jugábamos en aquel barrio, en aquellas horas que nos quedaban libres de nuestras obligaciones de asistir a la escuela.

Llegó a vivir a nuestro barrio a un sucucho que, al estar su puerta abierta, se veía las escasas piezas de la cual contaba. Un comedor todo destartalado con sillas que casi se caían a pesar de sus cuatro patas, un mantel desarrapado, un florero de color violeta con algunas flores ya marchitas, una cocina a leña, un lavalozas con algunos platos; me imagino que al fondo del patio estaba el wáter, un pozo negro como se acostumbraba en todas las casas y su cama debe haber estado en algún lugar del sucucho, que yo por mi corta edad, no supe ni sabré nunca donde estaba.

En un rincón privilegiado de luz natural, había una antigua máquina de coser con la cual la Morelia de ganaba unos pocos pesos cosiendo, remendando o haciendo cualquier cosa que la gente le pedía. Decían que era buena para ese trabajo.

Ella era como la fruta prohibida para los jóvenes y hombres casados del barrio y la vecina peligrosa para las mujeres del lugar, quienes la odiaban de cómo sus maridos o parejas la veían extasiados y boquiabiertos, bamboleándose al caminar con ese vestido sedoso a merced del viento, insinuando sus muslos y esos labios jugosos que al hablar dejaba sin respiración a todos los imbéciles del barrio.

A su sucucho llegaba un hombre maduro en un auto Ford cuadrado que era un lujo tenerlo en aquellos tiempos. Era negro, de bocina ronca y escandalosa que anunciaba la llegada del afortunado a compartir su cama por un rato, ya que el señor estaba unas horas y después se retiraba en su automóvil donde solo llegaban el carro del lechero con su caballo, algún camión que vendía frutas y verduras, el cartero en bicicleta, victorias y el camión de la basura.

Este caballero, siempre andaba muy bien vestido de negro, con su sombrero y chaleco al cual supongo, lo engalanaba un reloj de bolsillo, muy bien lustrado, en comparación a nuestros zapatos usados con los cuales jugábamos a la pelota en nuestra polvorienta calle.

Llegaba, a la hora del atardecer, se bajaba del auto en forma muy elegante y sonriente, regalaba dulces a los niños que estábamos en la calle a esa hora y después de recibirlos, nos íbamos a jugar hasta que, de nuestras casas nos llamaran a tomar onces o a comer, según era el tiempo de espera de la llegada de aquel señor.

Él era robusto de unos 55 años, cara de rasgos grueso, moreno, de sonrisa fácil y con dos tapaduras de oro en sus dientes que lo diferenciaban al resto de los adultos que vivían en el barrio, ya sean hombre o mujeres, los que, al sonreír, sólo mostraban la falta de algún diente.

Decían en el barrio que era dueño de un gran almacén en el centro y que con su señora no habían podido tener hijos y es por eso que era generoso con sus dulces.

La Morelia, cuando se ponía a coser en su máquina, ésta sonaba como tarro viejo en toda la cuadra. Menos mal que era a ratos y las señoras cotorras del barrio la pelaban.

-¡Esta se pone a coser por aparentar, ya que el viejo la debe estar forrando en plata!

La Morelia vivía su vida tranquila y no le hacía daño a nadie.

Decía la gente que estuvo casada con un milico que, al no poder tener hijo, la abandonó por otra con la cual, mientras estuvo casado con ella ya tenía dos cabros chicos con esa nueva señora.

El milico, al saber que la Morelia tenía a este señor, venía a hacerle escándalo y le rogaba que lo dejara pasar un rato a su cuarto y ella muy orgullosa nunca lo dejó entrar. Se iba el milico maldiciéndola por la calle y jurando que se iba a vengar algún día.

Las viejas del barrio decían:

-¡Qué viene a reclamar ése, si la dejo botada por una flaca que ni se compara con el tremendo cuero que tiene la Morelia!

Y el milico se perdía por la calle polvorienta, la cual despreciativamente lo expulsaba del barrio.

-¡Se lo buscó! Resonaba en los dinteles de las puertas y ventanas del barrio, los indulgentes comentarios de las jóvenes del barrio hacia la Morelia.

Entre nuestras idas a la escuela, mandados a comprar a la panadería, a los almacenes de las esquinas, nuestros juegos infantiles, el sonido de la máquina de coser de la Morelia, las venidas del diariero, del lechero, del camión de la basura o de la fruta y verdura y la ansiada figura del Ford que nos traía dulces, transcurría nuestras vidas infantiles.

Un día apareció en el barrio, un hombre joven, con un maletín de herramientas, preguntando donde vivía la Sra. Morelia, porque su máquina de coser necesitaba alguna reparación.

Le dijimos donde era y la Morelia lo recibió y entró a su cuarto para reparar su máquina.

Siguió la rutina como relojito en el barrio. Todo sucedía como estaba previsto y nada extraordinario sucedía.

Un día, por la mañana, apareció de nuevo ese hombre joven, bien vestido, peinado y con pinta de galán a golpear la casa de la Morelia.

Sus visitas aumentaron por las mañanas mientras ella recibía a su señor por las tardes y ya la gente comenzaba a murmurar cosas.

Un día llegó como acostumbraba el señor del auto, se bajó alegremente de su auto, nos regaló dulces como de costumbre y golpeó la puerta.

Golpeó la puerta en forma tranquila, una y otra vez, se sentó en su auto con su cara primero de asombro y luego de tristeza extrema. Nosotros los niños, vimos la tristeza de él y sin que nadie nos explicara que pasaba, creo que nos sentimos como hijos cuando ve a un padre sufrir.

Nos fuimos para nuestras casas antes que nos llamaran a tomar onces o comer y en silencio, participamos de la pena del señor del auto bonito.

Hoy el barrio tiene otro semblante, ya no se escucha el sonido de tarro viejo de la máquina de coser de la Morelia, las señoras ya no se preocupan porque ya que no hay ningún peligro que pueda arrebatarle a sus maridos o parejas, los hombres ya no acechan boquiabierto el caminar de la Morelia por la calle, sin embargo en nuestros juegos infantiles de atardecer, de vez en cuando aparece el señor del auto Ford, quien elegantemente nos viene a regalar dulces con la eterna esperanza que, al golpear esa puerta aparezca la Morelia, con esa sonrisa enmarcada con esos labios color carmín, jugosos y carnosos, lo invite a cruzar su puerta.



(Carlos Cabezas Gálvez Escritor y ensayista)