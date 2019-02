Opinión 24-02-2019

La muerte, una perspectiva masónica frente a ésta.

Solo hacen pocas horas que Linares fue golpeado con la triste noticia del fallecimiento del destacado médico Rodolfo Castro Salgado, de quien no fui amigo en el sentido restringido de la palabra, sinó su hermano fraternal y correligionario Radical desde hace muchos años.

Por razones personales de salud, no asistí a su funeral, por lo que no participé del ritual de la institución a que ambos pertenecíamos, donde en la parte final se dice : “ Tus Hermanos te llaman y te lloran, respondednos”. Esa parte me hizo reflexionar, si por lo menos la mayoría de los asistentes, fueron por lo menos alguna vez a visitarle en su lecho de enfermo. Es en vida cuando todos debemos estar al lado del que sufre, del que necesita nuestro apoyo. ¿ Qué piensa Ud. al respecto?.....

En verdad, el fallecimiento del correligionario Rodolfo me ha hecho meditar y releer algún material que he recopilado sobre el concepto de “ muerte” que por los años que tenemos palpamos cada vez más cercana a nosotros.

Para los no pertenecemos a religión alguna y que podríamos catalogarnos como “ Agnósticos” ( pero, no ateos) podemos concluir que los < hombres> mueren, pero no perecen, si no que de nuevo comienzan a existir. La fuerza vital es indestructible, subsiste más allá de la muerte. Todos, querámoslo o no, estamos sometidos a un constante proceso de transformación.

Todo cambia e inclusive puede ser destruido, pero siempre se conserva la fuerza vital, a la cual se debe la existencia. Es lo eterno, aquello que no puede desaparecer, pues una y otra vez vuelve a resurgir en forma “ distinta”, o sea, todo se renueva y vuelve a renacer La propia idea de la vida, contiene ya el germen de la muerte y se expresa en un sentido dualista.

La idea de la resurrección humana se basa en la reaparición de los astros, después que aparentemente han descendido detrás del horizonte al mundo de los muertos. Esta enseñanza, amigos lectores nos proporciona nuestro propio sol, naciendo incansablemente por el oriente y muriendo indefectiblemente por el poniente. Permanentemente sigue este ciclo cósmico del “ aparente” nacer y morir- morir y nacer ( recuerde al respecto al dios Osiris de los egipcios)

Por lo que , al menos personalmente, puedo concluir que ni la naturaleza ni el hombre mismo, están condenados a la muerte eterna. La fuerza de la resurrección actúan : el sol reaparece cada mañana, después de haber pasado la noche. Muere y renace, del mismo modo que la Luna desaparece del cielo y reaparece al ritmo de sus fases.

La muerte y la vida, son pues, dos aspectos de una misma realidad. La vida brota de la muerte, como la pequeña planta, del grano que se descompone en el seno de la tierra, para reaparecer convertido en verdes trigales.

Visto así, la muerte no es real, incluso en el sentido relativo – no es si nó nacimiento a una nueva vida. Es un ir adelante y adelante, a planos de vida superiores y más latos todavía, por “ eones” sobre “ eones” de tiempo ( o sea, en grandes proporciones de tiempo: millones de años)

El universo es nuestro hogar y con la muerte, solo estaremos explorando sus más alejados escondrijos, antes del final del tiempo. Estamos habitando en la mente infinita del TODO y nuestras posibilidades y oportunidades son también infinitas, tanto en el tiempo como en el espacio.

Y al final del gran ciclo de “ eones” ( al respecto le recuerdo que en geología un eón en griego significa eternidad, es el mayor de los periodos en que se divide la historia de la tierra) cuando el TODO atraiga hacia si todas sus creaciones, nos iremos contentos, pues entonces seremos capaces de conocer toda la verdad de ser Uno con el Todo.

La muerte, estimados lectores, es como la metamorfosis del gusano de seda que se convierte después en una mariposa, entendiendo así que es el proceso donde el individuo se deshace de su cubierta exterior que le ha servido en su vida terrenal, en los años de su existencia.

Al respecto, la escritora Isabel Allende en “ Cuentos de Eva Luna” leo que en una parte concuerda con mi opinión sobre el concepto “ Muerte” cuando dice: “ la muerte con su ancestral carga de terrores, es solo el abandono de una cáscara ya inservible, mientras que el espíritu se reintegra en la energía única del cosmo………”

Estimado y muy QH: Dr. Rodolfo Castro: tu partida, me ha hecho reflexionar y compartir éstas, con nuestro lectores, por lo que, sé que tú compartirías conmigo estos pensamientos adquiridos a través de años y años en nuestra institución fraternal y hoy dirías junto a mí ¡ Hasta la próxima René!

Los hombres buenos, probos a carta cabal, desinteresados y amigos de los amigos en verdad NUNCA mueren, permanecen en la memoria per se. ¡ Descansa en paz estimado Rodolfo y quiera el Gran Arquitecto llevar la paz a tu digna esposa Carmen y a tus hijos Carmencita, Rodolfo y Raúl.

BIBLIOGRAFIA: Parte de un tema publicado por la Jurisdic de la GL: del Perú( 28.10018



René A. Recabarren Castillo

Profesor Normalista