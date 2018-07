Opinión 03-07-2018

¡La mujer pa´ porfiá oiga!

-¡Que no encerraste el ternero hombre!... ¡Mañana no vamos a tener ni leche!

- Si ya lo encerré mujer -contestó el hombre, arrastrando las palabras-.

- ¡Te voy a creer! ¡Te digo que no lo encerraste! -Le contradijo la mujer, sentada junto al fogón.

-Bueno con la mujer porfiá, -dijo Eustaquio. “Vaya y mírelo por usted misma-“.

-¡Qué voy a ir con este temporal! ¡A puro enrabiarme más!… ¡Oye! Esta yerba está toda azumagada..., ya te volvieron a hacer leso.

- Pero si es de la misma que tomamos esta mañana…

- ¡Claro, ni que hubiese quedado en la gotera!

- Bendita la mujer ésta… ,mejor me callo…

- ¡Ya!, ¡ahí tenís tu mate! –se lo pasó la mujer, refunfuñando-.

- Pero…, si esto es puro pasto con agua no más.

-¡Lo único que faltaba!...Que no conociera yo la yerba… ¡No digo yo!... Bueno, si querís no más.

Quiso seguir alegando la mujer, pero se tomó el pecho y empezó a quejarse

- ¡Ay,Ay!...Que me dio una puntada aquí… - Dijo agachándose-

- ¿Qué le pasa, oiga? -preguntó Eustaquio.

-Que me duele el pecho…Parece que me tomó un aire…ayayaicito

-De cuando acá dan aires en el pecho!

-Te digo…, que es un aire.

-A ver…Déjeme mirar.

En eso cayó como un palo la mujer.

Eustaquio se agachó rápidamente: “Chuta, que le habrá pasado” -dijo echando la cabeza hacia atrás-.

-“Oiga comadre” –dijo la vecina quién venía entrando

“¿Sabe?, se me acabó el…”

¡¿Qué pasó compadre?! -. Se detuvo asustada.

-¡No sé oiga! De repente empezó con quejidos, y se mandó al suelo.

Se acercó la vecina al cuerpo en el piso. Se agachó a mirarla, y soltó

un grito:

- ¡Está muerta!



- ¡¿Qué?!...



- ¡No le digo compadre!, ¡Está toíta muerta!…Voy al tiro a buscar a

Doña Matilde.

Era ésta, Doña Matilde, una anciana entendida en yerbas,

ungüentos, empachos y “de un cuanto hay”.

Llegó Doña Matilde, apoyada en un bastón, tranquilamente, como

hoja en un remanso.

-¡Apúrese oiga! ¡¿Qué tendrá esta mujer?! -La apremió Eustaquio-.

- A ver... Le abrió los ojos y, como si nada, dijo: “Se nos fue la Chipa”.

-¡Cómo!..., no puede ser -dijo Eustaquio.

- ¡Tal cual!… Conformida´ no más -contestó la yerbatera.

El carpintero del lugar empezó a hacer el ataúd, mientras en la rancha de Eustaquio comenzaba el velorio.

Como una semana duró el gloriado.

Entre trago y trago metieron a la finada en el ataúd y la subieron a una carreta.

La taparon con ramas de todas layas –boldo, canelo, quillay…,unas

flores pocas, y partió el cortejo.

Antes de alcanzar el cementerio tenían que atravesar un río.

Al llegar a éste hicieron un alto -“Para que la finada llegara descansada”.

Luego, como el río venía en crecida, empezaron a buscar un vado pues el que había desapareció bajo el agua torrentosa.

Dieron con uno, algo más abajo.

A la muerta la amarraron, atravesada en una montura, e iniciaron la travesía.

El agua venía demasiado caudalosa; los caballos apenas podían hacer pie.

El de la muerta lo llevaba Eustaquio, de tiro.

Lo tomó una corriente muy fuerte, el caballo resbaló, y Eustaquio, para sujetarse, soltó el de la finada.

Llegaron casi todos al otro lado; solo faltaba el caballo con la muerta.

Fueron a mirar río abajo con los lazos prestos; pero no se vieron por ningún lado.

Poco después apareció el caballo, boqueando y sin montura.

A ella no la pudieron encontrar.

Al amainar la lluvia Eustaquio la fue a buscar, embocando con el río unos metros corriente arriba de donde sucedió todo.

Se fue orillando, pitando un cigarro.

Al poco andar, prendido en las enmarañadas ramas que habían quedado en la ribera al bajar las aguas, algo llamó su atención; era unas deshilachadas ropas semicubriendo un bulto.

De inmediato la reconoció. Era su finada esposa; pero, extrañamente, más arriba de donde había desaparecido en la correntada.

Se la quedó mirando. Botó el pucho, y, sin inmutarse, dijo:

“¡Hasta después de muerta fue porfiá’ esta mujer!”.





(Manuel Antón)