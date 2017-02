Editorial 28-02-2017

La naturaleza nos habla.

Nuevamente la naturaleza nos habla a través de este imprevisto aluvión. Antes fueron los incendios, los temblores, las olas de calor en distintas fechas, inviernos secos y muy fríos en otras ocasiones. Y nosotros nos hacemos los sordos y los ciegos.

Ayer conmemoramos un año más del terrible terremoto y tsunami del 27 de febrero del 2010, en el que nuestra región fue azotada sin misericordia por el mar, llevándose a varios de los nuestros que aún y que nunca más devolverá.

Pensar en esta madrugada, trae a la mente todo lo ocurrido personalmente o lo vivido como ciudadanos a través de los medios o a distancia, pero siempre teniendo en la mente a algún familiar, amigo o conocido que lo estaba pasando mal.

De aquella dolorosa situación tenemos que aprender. Tenemos que aprender que los fenómenos naturales no son un espectáculo para presenciar para tomar la mejor foto o hacer el mejor video.

Las autoridades de nuestro país y nosotros como ciudadanos debemos dar un paso más. Cuando la Onemi o algún organismo público decreta una alerta, de algún color definido, uno se pregunta si la ciudadanía en general conoce que significa y lo más importante que hay que hacer o no hacer.

Estamos preparados para que nos envíen una alerta por tsunami a nuestro celulares, pero porque a los vecinos y vecinas del gran Santiago no les enviaron una alerta por este mismo medio, para que juntaran agua y no se tuvieran que enterar por la prensa de este corte cuando ya no había servicio?.

En nuestra Región se decretan alertas constantemente, pero hay que preguntarse si todos los ciudadanos conocemos que significan y qué debemos hacer según el tipo de alerta a la que nos enfrentamos, dependiendo de la situación.

No basta con que el servicio que corresponda decrete una alerta, sino que también los distintos servicios deben abocarse a hacer prevención y a dar a conocer qué hacer frente a tal o cual tipo de alerta.

Los servicios públicos saben que hacer de acuerdo a la función que cada uno tiene, pero el problema es que hacemos los ciudadanos, como nos comportamos, como salvamos nuestras vidas y la de los que están cerca nuestro.

Las tragedias nos tienen que enseñar a estar preparados para no caer en lo mismo, no cometer los mismos errores. Somos un país sísmico, sí. Tenemos cuencas y cursos de agua intervenidos o eliminados por el aumento de población, sí. Tenemos, en la Laguna del Maule un enjambre de volcanes, sí. Tenemos lagos naturales o artificiales, qué hacemos si colapsan.

Cada comuna debiera hacerse cargo de entregar educación a sus habitantes y sobretodo cada comuna debiera tener una planificación ante emergencias, pero una planificación efectiva, no una e el papel que, además nadie conoce.