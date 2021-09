Opinión 29-09-2021

LA NECESIDAD DE UN MANEJO DE RESIDUOS RESPONSABLE





Durante años los residuos solo han sido vistos como un problema y no como una oportunidad de avanzar hacia formas eficientes de gestionarlos ni de transformar lo que llamamos basura en una nueva industria de reciclaje.

Si bien creemos estar avanzando en esta materia, aún queda mucho por hacer en torno a la recolección y valorización de los residuos, así como disminuir la generación de estos y las cifras lo dejan claro. El “Índice de desperdicios de alimentos 2021” expuso que en el año 2019, hubo 931 millones de toneladas de alimentos desperdiciados, que quiere decir que el 17% de la producción total de alimentos en el mundo fue a parar a la basura.

La mayor parte del desperdicio de alimentos (61%) proviene de los hogares, por lo que es un problema que todos debemos atender con urgencia. Luego, un 26% pertenece al rubro de servicio de alimentos, por ejemplo, de restaurantes, hoteles o establecimientos educacionales. Y, finalmente, un 13% proviene del comercio, como supermercados o pequeños almacenes. Por lo tanto, las empresas también juegan un papel importante en este compromiso, la responsabilidad social empresarial es protagonista en buscar mejorar la calidad de vida contribuyendo al desarrollo sostenible, con el correcto aprovechamiento de recursos naturales y el ambiente.

En Sodexo, somos conscientes de esta problemática medioambiental y somos la primera empresa mundial de servicios de alimentación que vincula el financiamiento con medidas para prevenir el desperdicio de alimentos. Con nuestro programa WasteWatch y su tecnología inteligente de medición de residuos, hace más fácil para nuestros equipos recopilar datos sobre desperdicios de comida en nuestros restaurantes y eliminamos los desechos que se generan en nuestras cocinas o que nuestros clientes tiran a la basura.

Con la ayuda de nuestros proveedores, clientes y consumidores, nos comprometemos a reducir nuestros desperdicios en un 50%. Tenemos una alianza con Red de Alimentos, donde enviamos nuestros alimentos por vencer pero que están aptos para el consumo humano, los que son distribuidos entre las organizaciones sociales que son parte de la red.

Según los datos del Ministerio del Medio Ambiente, en Chile se generan anualmente más de 17 millones de toneladas de residuos y solo 10% se recicla. Un gran volumen de basura va a rellenos sanitarios o a vertederos, dependiendo de cada región.

Nuestra compañía firmó el Acuerdo de Producción Limpia, que busca minimizar la generación de residuos sólidos y aumentar su valorización en un plazo de 24 meses.

Estas medidas, son importantes para contribuir además las emisiones de gases de efecto invernadero, que de acuerdo con la ONU, estiman que entre el 8 y 10% de estas emisiones están asociadas con comida que no se consume.

Carolina Bustos – Jefa de Responsabilidad Corporativa de Sodexo