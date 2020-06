Opinión 21-06-2020

La noche más larga



El coronavirus ha hecho más patente que nunca el deterioro y el abandono de las personas en situación de calle. Y, ahora, que estamos en la víspera del solsticio de invierno, a la espera de la noche más larga del año, con anuncios meteorológicos de lluvia y fríos extremos desde Coquimbo al sur, serán muchos los que se mojarán y quizás enfermen.

Más de 900 personas viven en la calle en nuestra región, localizados mayoritariamente en Talca, donde hay cerca de 300, mientras en Linares serían unas 180 los que viven sin un techo protector. Aunque las políticas públicas en torno al tema han mejorado considerablemente, como el diseño de los dos albergues de emergencia para personas en situación de calle, en la provincia de Linares, continuamos sin respuestas orientadas a la prevención y a la superación de la vida en calle. ¿Son necesarias las catástrofes, los terremotos, las pandemias, para comprender que más de 15 mil personas en nuestro país viven así todos los días del año y que eso no puede normalizarse?

Una sociedad consciente pone en ellos, en los que tienen una mayor dificultad para obtener recursos básicos como comida e ingresos, su mayor esfuerzo de ayuda social, no con paliativos, sino con políticas que contribuyan a sacarlos de la calle y, en este momento particular de pandemia, a salvarles la vida.

Está la famosa metáfora que plantea qué hacer: si darles pescado o una caña de pescar a las personas. En el caso de optar por medidas orientadas a la prevención, como la inclusión de los jóvenes fuera del sistema escolar o con programas como Vivienda Primero, que otorga un hogar provisorio a personas en situación de calle, estás reduciendo pobreza y aumentando bienestar, pero a futuro. En cambio, con métodos de emergencia, como el Plan de Invierno o la Ruta Social; ambas muy necesarias, que evitan que la gente se muera de frío o de hambre, estás dando ‘pescado’: puedes ayudar a una persona así, pero con la otra política les das la caña, la capacidad de pescar por sí mismos.



(Mauricio Zorondo, jefe de operación social Hogar de Cristo)