Opinión 22-01-2021

La nostalgia del Linares que se fue



La letra del Himno dice que “Linares es una ciudad encantadora” escrito hace 78 años (1944). Con el aporte de toda la sociedad linarense se debe mantener, en el tiempo, este sello.

En la edición de “El Heraldo” del 18 de diciembre pasado, escribí una Columna titulada “Sorprendente itinerario por la ciudad de Linares y sus alrededores”, donde relaté mis impresiones de varios recorridos, en algunos días de la semana, como una terapia para romper la monotonía del confinamiento por el Covid-19 y expresé allí que ello había sido “¡reconfortante!”.

Eso tiene dos lecturas. La primera es comprobar cómo se ha progresado en diversos lugares con nuevas poblaciones y villas, extendiéndose el sector urbano y ver, en terreno, la modernidad de sectores rurales hasta donde ha llegado la electricidad, el agua potable y el pavimento de sus caminos, como el esfuerzo de familias para mejorar sus viviendas y entorno. La segunda (motivo de esta Columna) es testimoniar lo que fue su ciudad natal.

Este Diario tiene, en su página 3, una sección de “Hace 30 años” (1991) y “Hace 60 años” (1961) y allí hay constancias de esta “nostalgia”, sin desmerecer en absoluto y reconocer hoy que se ha avanzado desde esas épocas hasta ahora, gracias a las preocupaciones de las respectivas autoridades de gobierno, municipales, regionales y parlamentarios, cada una de ellas en sus funciones y períodos.

Comercio del recuerdo

¿Qué vemos hoy? Grandes Tiendas, Mall, Supermercados de Empresas Nacionales que ofrecen toda clase de productos, donde cada uno se atiende y habiéndose perdido aquel trato personal de los dueños de las casas comerciales, propiedad de caracterizadas familias linarenses.

Subsisten de esa época la “Casa Gidi” de Chacabuco con Independencia (con más de 100 años); el Mercado Municipal, Germany, la Campana, el Nuevo Mundo, Joyart, el Tumaito, Centro Español (hoy Estadio), Panaderías Francesa y el Almendro. En la industria Molino “El Peral”. Almacenes de barrios y de otros giros.

Ya no existen las Tiendas: Blanco y Negro, Casa Damar, la Chilenita, la Paloma, Bola de Oro, Casa de los Algodones, la Maravilla, Casa Hojas, el Águila, el Cañonazo, Textil Lourdes. Zapaterías: el Gallo, la Bota Roja, las Indias, Bata, la Imperial, Soteras, Movillo, la Florida. Ferreterías: el Serrucho, el Candado, Casa Cuesta, Mercería Linares. Librerías: Universo, O’Higgins, Riquelme. Hoteles: Astur, París, Londres y Turismo. Restaurantes y Bares: Rancho Grande, Rosedal, Astur, Londres Chico, el Sótano. Clubes Sociales: Club Aéreo, Club Unión (construye su nuevo edificio), Club Social (sufrió incendio). Fuentes de Soda: Santa Ana, la Victoria. Repuestos: Casa Mardones, Ford. Instrumentos: Hall Musical. Sastrerías: Tomás de la Fuente, Alquinta, Cárcamo. Abarrotes: el Cóndor, la Porteña, la Yapa, Comerciantes Minoristas, la Mundial. Farmacias: Francesa, Linares, Reuter, González y Díaz. En la Industria Fundición Badilla, Barraca Reynares, Fábrica de Alcoholes “Traverso” y cierre de la Planta IANSA. Estudios Fotográficos: Enrique Maturana y Manuel Pérez. Imprentas: El Esfuerzo y Fénix. Emisoras: Radio Soberanía, Acuarela y Exclusiva.

Recreaciones

Las actividades recreativas y deportivas, marcaron época y las añoramos por los gratos momentos de felicidad que proporcionaron a la comunidad.

La Selección de Básquetbol, con su generación dorada que formó el Capitán de la Escuela de Artillería y Seleccionado Nacional Raúl Mosqueira y su líder Nasim Nome Aguilera, quien también fue Seleccionado, cuyo equipo llenaba la Cancha de la Intendencia, ganaba a las mejores Selecciones del país y estuvo a punto de ser Campeón de Chile.

Las Semanas del Deporte, organizadas por el Consejo Local siendo su Presidente Carlos Aburman Fuentes, cuya inauguración llenaba las Tribunas y Galerías del Estadio, con un desfile de las Asociaciones Deportivas y sus Clubes y los Liceos de Hombres, Niñas, el Politécnico y el Instituto Linares.

Las Fiestas Primaverales, que organizaban los Liceos de Hombres y Niñas, el Rotary o los Leones, con el respaldo de la Municipalidad y sus Comparsas de Disfraces, Carros Alegóricos, que saturaban la Plaza de Armas. Se elegía la Reina y Rey Feo coronados en la Velada Bufa en el Teatro Municipal. Una fiesta de la juventud e inicio de “pololeos”.

La Retreta Dominical de la Banda Instrumental de la Escuela de Artillería, al mediodía en el Odeón de la Plaza de Armas, la Misa en la Catedral y el paseo familiar, especialmente por las “lolas” que lucían atractivos y vestidos.

El Coro Polifónico, creado por el Presbítero y Párroco de Linares Jesús González (Vasco), que prestigió a esta ciudad desarrollando la actividad coral, a tal alto nivel, que fue Sede de un Festival Nacional de Coros, con la actuación estelar de los “Niños Cantores de Viena”. Sus Conciertos anuales eran en el Teatro Municipal. Recibido en diversas ciudades del país, actuando en sus principales escenarios, incluyendo el Teatro Municipal de Santiago. Destacaron sus solistas como Avelino Bravo, Duberly Castro, Gasnier Badilla, Boris Muñoz, Rodolfo Troncoso, Waldo Retamal (empresario), Luisa Andrade, Eliana Peretty y Mariana Bravo.

Las Ramadas para las Fiestas Patrias, en la Alameda, que por razones obvias, hubo que trasladarlas al Estadio y posteriormente al recinto del Aeródromo en San Antonio, donde cumplieron su ciclo.

Mi opinión

Muchos sectores y actividades quedaron sin registrarse y pido disculpas por ello (razones de espacio), solo expresar que los buenos momentos vividos y el agrado de conocer a tanta gente valiosa y el recorrer, ahora la ciudad, me llena de nostalgia y con eso quiero decir, “que no todo tiempo pasado fue mejor”. Hoy se vine una nueva época, al igual que ayer, sus autoridades e instituciones y líderes jóvenes ponen su impronta en favor del progreso y desarrollo de Linares, lo que es positivo.

Raúl Balboa Ibáñez (Foto)

Leyenda de Foto:

Semana del Deporte de 1956 en premiación a las Asociaciones y Clubes: Izquierda a derecha: Profesor Instituto Linares; Raúl Balboa, por Deporte Escolar Primario; Sergia Ponce, Liceo de Niñas; Oficial Escuela de Artillería; Carlos Véliz, Liceo de Hombres; Emilio Fuentes, Asociación de Básquetbol; Francisco Ibáñez, por el Ciclismo; Sr. Espinoza; Nasim Nome y Sr. Dabanch por el Club Árabe. (Foto Maturana y personal).