Opinión 20-08-2019

La nueva Atlántida (Última Parte)

Después de doce años en búsqueda de conocimientos, navegando por mares y recorriendo continentes, uno de los más importantes Sabios de la Casa de Salomón, regresaba a la isla para estudiar en profundidad cada uno de los tesoros recogidos de los territorios remotos. A su llegada fue informado que, en la casa de los extranjeros, se encontraba un grupo de viajeros que habían sido albergados ahí, lo cual le insto a invitar a uno del grupo para dialogar y entregar la más preciada información de sus misterios.

El capitán del Barco fue el elegido para el dialogo, permitiéndosele ser introducido fuera de los límites establecidos y ser recibido por el Sabio de la Casa de Salomón, quien comenzó a contar las finalidades, estudios y métodos de los integrantes de la Casa de Salomón; “El fin de nuestra fundación es el conocimiento de las causas y movimientos secretos de las cosas, así como la ampliación de los límites del imperio humano para hacer posibles todas las cosas”. Esto ha permitido que diversos descubrimientos y experimentos se desarrollen en el seno de la isla.

En la islase han desarrollado enormes túneles subterráneos, que permiten realizar estudios especiales de diversos materiales, los cuales se conservan y experimentan sin el contacto de la luz y las radiaciones celestes, logrando la aleación de metales y tratar por extraño que parezca diversas enfermedades, desarrollando incluso espacios completamente habitables, donde viven y prolongan considerablemente las personas sus vidas. A esta zona se le denomina la región Inferior.

En su opuesto se cuenta con gigantes torres, construidas en las cimas de las más altas montañas, donde se han dispuestos diversos observatorios, donde también viven ermitaños que han decidido estudiar el cielo celeste.

En los lagos y costas se desarrollan estudios diversos, entre ellos el aprovechamiento de la fuerza del agua y del viento, que permiten el movimiento de gigantes maquinas con fines muy particulares. Se han construido espacios diseñados especialmente para el estudio de materias particulares, como, por ejemplo; fenómenos atmosféricos, salud, agricultura, ganadería, entre otros. Se ha logrado reunir, la mayor variedad de plantas medicinales, las cuales se ponen al servicio de la comunidad. Hay decenas de laboratorios, donde se estudia y experimenta con la luz, el calor, el agua, los alimentos, medicinas, animales, música, metales y los diversos elementos que los Sabios de la Casa de Salomón han dispuesto trabajar.

El capitán escucho atento el relato del habitante de la nueva Atlántida, el cual además le indico cada una de las tareas, oficios y nombres que recibían los encargados de descubrir, descifrar y estudiar los secretos de la isla.

En primer lugar, se encuentran los “Mercaderes de la luz”, doce insignes miembros de la Casa de Salomón, responsables de navegar por diferentes mares y países en búsqueda de inventos, experimentos, libros y cualquier elemento del nuevo y viejo mundo que pudiera ser de utilidad para el desarrollo científico de la isla.

En segundo lugar, se encuentran los “Depredadores”, denominación que se le otorga a tres expertos especializados, en buscar mediante la lectura, los ultimo experimentos que se encuentran escritos en los libros.

En tercer lugar, se encuentran los “Hombres del Misterio”, tres especialistas que se encargan de reunir los experimentos desarrollados en las áreas de la mecánica, las ciencias liberales y en toda practica que no se encuentran clasificados en las artes.

En cuarto lugar, se encuentran los tres “Pioneros o Mineros”, responsables de poner en practica cada uno de los inventos y experimentos recogidos.

En quinto lugar, se encuentran los “Compiladores”, responsables en clasificar el trabajo de los grupos anteriores, ordenándolos según diversos criterios que permiten acceder con mayor facilidad a su comprensión.

En sexto lugar, tres se ocupan de buscar las múltiples utilidades de los experimentos para la vida diaria, son conocidos como los “Donadores o Benefactores”

En séptimo lugar se encuentran las “Lámparas” quienes reúnen y sintetizan a partir de reuniones y dialogo con los grupos anteriores lo experimentos realizados.

En octavo lugar, se encuentran los Inoculadores, responsables de experimentar los trabajos alcanzados por las lámparas.

Finalmente se encuentran los Interpretes de la Naturaleza, responsables de desarrollar los más altos y amplios trabajos de cada uno de los grupos anteriores.

Cada uno de estos grupos, formado por tres titulares responsables, cuentan con principiantes y aprendices, los cuales permiten recibir la herencia de los conocimientos alcanzados. Mediante su juramento, se logra mantener silencio de aquellos aspectos que aún no pueden ser presentados a los gobernantes de la isla, permitiendo que cada uno de los experimentos y realizaciones cumplan cabalmente con cada etapa del proceso dispuesto.

Al final del relato, el sabio de la Casa de Salomón, le entrego su bendición al capitán del Barco, además le propicio la autorización para escribir y publicar por el bien de todas las naciones los conocimientos señalados, considerando que su nación continuaría siendo una tierra desconocida. El resto del manuscrito quedo incompleto.



Francis Bacon, (1561-1626) es considerado uno de los padres fundadores de la ciencia moderna, empirista inglés, que junto a su libro la “Nueva Atlantida” y “Novum Organum”, proporcionaría las bases de una nueva forma de estudiar la realidad.

En el Libro Novum Organum señala los cuatro tipos de Ídolos, que el ser humano debe cuestionar para adentrarse en la ciencia.

En primer lugar, los ídolos de la Tribu, que corresponden a todas las creencias que surgen en la base de nuestra sociedad, muchos de ellos constituidos por generalizaciones arbitrarias o prejuicios.

En segundo lugar, los ídolos de la caverna, correspondiente a las creencias particulares de cada individuo, propias de nuestra propia experiencia, sujetas a la subjetividad.

En tercer lugar, los ídolos del Mercado, que se basan en los comentarios que se desarrollan entre pares, propios de la discusión en el Ágora, lo que podríamos atender hoy como la información proveniente de las redes sociales y demás medios de comunicación.

Finalmente, los ídolos del Teatro, los cuales se relacionan con filosofías y paradigmas preestablecidos, teorías que no han procedido mediante correctos métodos de investigación.

Bacon, señala la importancia de superar estos ídolos, para así, alcanzar un correcto método para conocer, el cual corresponde a un particular tipo de inducción progresiva, la cual consiste en su primera etapa en la recolección de ideas, las cuales serán correlacionadas y ordenadas, permitiendo generar listados o tablas de semejanzas y diferencias, de ausencia y presencia que orientarán el reconocimiento de sus causas. Si analizamos su método, es el mismo que logro presentar mediante la alegoría en su texto sobre la nueva Atlántida.

Las obras de Bacon, nos invitan a reflexionar sobre la importancia del componente humanista de la ciencia, ya que, al perder este elemento fundante termina destruyendo lo que inicialmente busca.





Juan Francisco Andrades Pinto (Yahia)

Sociólogo

Magister en Educación Prof. de Epistemología