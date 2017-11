Crónica 18-11-2017

La nueva realidad del servicio de extranjería en la Gobernación

Este jueves un haitiano se desmayó mientras esperaba ser atendido para sus trámites de migración, hasta la fecha se ha multiplicado en 200% las atenciones por visados en nuestra ciudad.

Antes de que ocurriera el aumento considerable de migrantes, la Gobernación Provincial tenía a una funcionaria atendiendo las demandas, además de resolver otras solicitudes de la máxima autoridad. Ahora no, hay tres funcionarios exclusivos y hace un mes se reasignó un nuevo espacio para realizar con mayor agilidad esta situación. No es suficiente, las demandas han aumentado de tal manera que muchos empresarios locales han optado por enviar a sus trabajadores a hacer la fila desde la madrugada. Friztner Villard, un migrante que está en proceso de sacar su documentación dijo que durante los últimos días han llegado a las 03 de la madrugada para poder conseguir la documentación que les permita trabajar, “la atención es lenta y tenemos que esperar muchas horas para poder regularizar nuestra estadía en Chile. Sin los papeles no podemos trabajar”, comentó. Reconoció que muchos de sus compatriotas no desayunan y no se están alimentando adecuadamente, “por eso el desmayo que afectó a nuestro amigo”, acotó. Desde la Gobernación aseguran que si bien son 25 números los que se dan, la realidad demuestra que terminan atendiendo más de 50. El gobernador de Linares, Pedro Fernández expresó que “este no es un tema fácil, no es llegar y timbrar los papeles. Hay un trámite engorroso y que requiere de paciencia. Hay que coordinar la labor con la Policía de Investigaciones (PDI) y verificar los nombres, que en algunos casos son difíciles de escribir.

Nuestra misión y nos caracterizamos por ello es atenderlos con cariño, compromiso y alegría”, comentó el ex edil de San Javier. La autoridad reconoció que durante estos días y semanas se ha producido un aumento de consultas dado que llegan muchos empresarios para regularizar los trámites de sus futuros empleados, “estamos pidiendo al Ministerio de Interior otra funcionario, que a lo menos necesita dos meses para capacitarse. Mi llamado es la calma y a tener paciencia”, apuntó. En tanto la persona que sufrió el desmayo debió ser trasladado al servicio de urgencia del hospital base “Carlos Ibáñez del Campo”.