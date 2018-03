Crónica 03-03-2018

La obras de mejoramiento de la plaza de Yerbas Buenas y la Recova que generan cuestionamientos

Más de un año duraron los trabajos de mejoramiento de la plaza de armas de Yerbas Buenas y la plazoleta de la Recova. Ambos trabajos estuvieron a cargo de la constructora de Talca Amulen, con una inversión de 511 millones de pesos provenientes del Ministerio de Vivienda y Urbanismo como parte del programa regeneración urbana post terremoto, recursos que se destinaron para mejorar algunas zonas que fueron dañadas por el sismo del 27F del 2010.



El director de Obras Municipales de Yerbas Buenas Héctor Calquin, indicó que “efectivamente fue recepcionada la obra, -sin embargo-nosotros como municipalidad al día de hoy tenemos algunos reparos técnicos, terminaciones diversas que están pendientes. Desde nuestro punto de vista como municipalidad, esperamos que la empresa constructora haga término de las imperfecciones que presenta no obstante en términos generales la plaza está en uso por parte de la comunidad y es una obra que le cambió la mirada a este espacio público pero insisto que hay aspectos técnicos que mejorar, esperamos que en los próximos días la empresa constructora esté resolviendo esos problemas que presenta la plaza hoy en día”.



Calquin agregó que en el centro de la plaza había una pileta originalmente y el proyecto en su origen consideró su reposición o el mejoramiento, no obstante en el transcurso de la ejecución del proyecto hubo que rebajar esa partida producto de que el municipio intervino antes de haber dado inicio a esta obra de mejoramiento, con el ánimo de instalar allí la escultura del león.



José Jara, un vecino del sector nos dio su opinión sobre el mejoramiento de la plaza: “ yo estoy de acuerdo con los arreglos que se han hecho, porque lo visitan turistas, pero no estoy de acuerdo con que se hubiera sacado al león que estaba en el medio de la plaza y se haya puesto en un rincón de esta.

Por su parte Ana Maller, otra yerbabuenina consideró: “la encuentro bonita pero para todo el tiempo que se demoraron no fueron tanto los cambios, lo que me molesta es que la circulación exterior de la plaza es muy angosta para personas discapacitadas o personas con coches, además anda mucho ciclista, también encuentro que en la orilla hay muchos cantos y para las personas mayores es un peligro, también encuentra el piso disparejo”.



En tanto en la plazoleta la Recova falta iluminación y buscar la forma de mejorar este aspecto. Sobre la pileta de agua que se instaló tenemos unas observaciones de parte de la municipalidad, quien asegura que está funcionando deficientemente con un sistema de bombeo, pero desde que se entregó a la fecha no ha tenido un funcionamiento adecuado, por lo que están coordinando con el Serviu y la empresa constructora para mejorar la forma que logre una operación eficiente de la pileta.